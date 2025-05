Vice-presidente americano encontra presidente da Comissão Europeia para falar de direitos aduaneiros

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse em Roma no domingo, 18 de maio, que a Europa era "uma importante aliada", embora reconhecesse divergências sobre comércio, durante uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

As negociações são as primeiras em tão alto nível desde o aumento das tarifas imposto por Donald Trump. "Espero que sejam o início de negociações comerciais de longo prazo e que tragam benefícios duradouros para a Europa e os Estados Unidos", afirmou J.D. Vance no início da reunião, realizada em meio a uma guerra tarifária.

"A Europa é uma aliada fundamental dos Estados Unidos, e países europeus individuais também são aliados importantes. Mas, naturalmente, temos algumas divergências, como acontece entre amigos, especialmente em questões comerciais", declarou Vance na sede do governo italiano, ao lado da primeira-ministra Giorgia Meloni. "Agradeço a hospitalidade da primeira-ministra Meloni e aprecio que a senhora von der Leyen esteja aqui disposta a dialogar", acrescentou.

A presidente da Comissão Europeia, sentada com Meloni e Vance, elogiou "a relação muito especial e próxima" entre os Estados Unidos e a União Europeia. "Todos sabem que o diabo está nos detalhes, mas o que nos une é que, no fim das contas, queremos um bom acordo para ambas as partes", concluiu.

Encontro entre Trump e Ursula von der Leyen é aguardado

Mais cedo, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, J.D. Vance e Ursula von der Leyen compareceram à missa inaugural do papa Leão XIV na Praça de São Pedro. Esta reunião pode abrir caminho para o tão esperado primeiro encontro entre a presidente da Comissão Europeia e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em 9 de maio, Donald Trump, que nunca escondeu sua antipatia pela União Europeia e suas instituições, afirmou que esperava conhecer a "fantástica" presidente da Comissão. Questionado no Salão Oval sobre as negociações com os Vinte e Sete, Trump não entrou em detalhes, mas disse estar convencido de que a UE "realmente queria fechar um acordo". "Todo mundo quer fazer um acordo com os Estados Unidos", acrescentou.

O presidente dos EUA e a presidente da Comissão Europeia tiveram uma breve conversa em 26 de abril, em Roma, durante o funeral do Papa Francisco, e concordaram em se encontrar em uma data posterior.