Bolívia expulsa Tuta do PCC para o Brasil; ele ficará em presídio federal

Preso na última sexta-feira pela polícia boliviana, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta do PCC, foi expulso da Bolívia após audiência de custódia, entregue hoje pelas autoridades do país e está a caminho do Brasil.

O que aconteceu

Ainda não se sabe o destino final de Tuta no Brasil e para qual presídio federal será encaminhado. As informações foram confirmadas por fontes da Polícia Federal ao UOL, mas as autoridades brasileiras devem manter sob sigilo o local que ele deve ser transferido.

O Brasil tem cinco penitenciárias federais de segurança máxima. Esses presídios foram criados com o objetivo principal de isolar líderes de organizações criminosas. O líder do PCC, Marcola, está preso na penitenciária federal de Brasília. Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, está em Campo Grande (MS).

Tuta foi expulso da Bolívia após decisão da Justiça na audiência de custódia. Em entrevista coletiva ontem, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse que Tuta poderia ser expulso ou extraditado. Segundo ele, o processo da segunda opção levaria um tempo maior.

A operação para entregar Tuta à Polícia Federal envolveu mais de 50 agentes, segundo veículos locais. Uma das lideranças do PCC, ele foi preso após apresentar um documento falso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele tentava renovar o visto do seu Cartão de Identidade de Estrangeiro (CIE) com o nome de Maycon Gonçalves da Silva quando o sistema alertou que ele era procurado pela Interpol.

Ele fugiu do Brasil após vazar a informação de que ele era um dos alvos da Operação Sharks, em 2020. Em fevereiro de 2024, Tuta foi condenado a mais de 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de mais de R$ 1 bilhão entre 2018 e 2019.

PCC tentou espalhar informação falsa sobre morte de Tuta. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo chegou a anunciar que Tuta foi excluído e morto pelo tribunal do crime após ordenar a morte de Nadim Georges Hanna Awad Neto e Gilberto Flares Lopes Pontes, o Tobé, tesoureiro do PCC, sem aprovação formal da cúpula da facção. Depois a promotoria descobriu que era uma contrainformação por parte da facção para despistar as autoridades.