SC proíbe entrada de aves vivas e ovos férteis oriundos de 12 municípios gaúchos

O governo de Santa Catarina proibiu a entrada em seu território de aves vivas e ovos férteis oriunda de 12 municípios do Rio Grande do Sul, em função da declaração de emergência zoossanitária pela detecção de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), a chamada gripe aviária.

"Comunicamos que está autorizado o ingresso no território catarinense de aves vivas e ovos férteis, oriundas do Estado do Rio Grande do Sul, excetuando-se aquelas provenientes dos seguintes municípios integrantes da zona de contenção do foco", afirma nota técnica divulgada no sábado, 17, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina.

O veto se aplica às cidades gaúchas de Cachoeirinha, Canoas, Capela Santana, Esteio, Gravataí, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Triunfo.

De acordo com a nota, a medida atende à necessidade de adoção de medidas imediatas de contenção, mitigação e prevenção à disseminação do agente etiológico no território catarinense.