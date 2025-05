Rússia ataca Ucrânia com quase 300 drones; Putin diz que quer 'eliminar causas do conflito'

A Rússia lançou um violento ataque com quase 300 drones na madrugada de domingo (18), visando diversas regiões da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, onde uma pessoa morreu. Pouco depois, Vladimir Putin falou pela primeira vez desde a reunião frustrada entre Kiev e Moscou na Turquia, afirmando que queria "eliminar causas" do conflito.

Vladimir Putin insistiu, em declarações à televisão estatal russa neste domingo, que queria "eliminar as causas" do conflito, "criar as condições para uma paz duradoura" e "garantir a segurança do Estado russo".

Segundo o presidente russo, seu exército tem "tropas e recursos suficientes" para atingir esse objetivo e ocupa quase 20% do território ucraniano que invadiu em fevereiro de 2022.

Nesta madrugada, a Rússia "atacou com 273 drones Shahed explosivos e drones usados como iscas" para atrair e abater aparelhos ucranianos, de acordo com a Força Aérea Ucraniana pela manhã. Segundo ela, 88 foram "destruídos" por suas defesas antiaéreas e outros 128 escaparam.

Na sexta-feira (16), as negociações de paz russo-ucranianas em Istambul, as primeiras desde 2022, mostraram o abismo entre as posições de Moscou e as de Kiev, cujo exército está sofrendo nas linhas de frente.

Número "recorde"

O número de 273 drones lançados é "um recorde", lamentou a vice-primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, garantindo que "o objetivo da Rússia é claro: continuar massacrando civis".

"Uma mulher morreu devido aos ferimentos, após um ataque inimigo no distrito de Obukhiv", uma cidade ao sul de Kiev, segundo o chefe da administração militar regional, Mykola Kalashnyk, no Telegram. Ele acrescentou que três pessoas feridas foram hospitalizadas, incluindo uma criança de quatro anos.

O ataque atingiu principalmente "um prédio residencial", denunciaram os serviços de emergência ucranianos em um comunicado.

Duas pessoas também ficaram "feridas" em um ataque de drone em Kherson, no sul do país, de acordo com autoridades municipais.

Encontro telefônico entre Trump e Putin

A ofensiva noturna da Rússia gerou uma avalanche de condenações por parte de autoridades ucranianas.

"Para a Rússia, as negociações de Istambul são apenas um disfarce, Putin quer guerra", disse o braço direito de Volodymyr Zelensky, Andrii Yermak, chefe do gabinete presidencial.

"Este é o 'verdadeiro desejo de paz' ??de Putin", disse Ruslan Stefanchuk, presidente da Rada, o parlamento ucraniano.

Por sua vez, o exército russo garantiu ter interceptado um total de 25 drones ucranianos durante a madrugada de domingo.

Na ausência de qualquer progresso significativo nas negociações por uma trégua, Donald Trump disse no sábado que falaria por telefone com Vladimir Putin na segunda-feira (19) para discutir o fim da guerra, antes de falar com Volodymyr Zelensky e vários líderes de estados-membros da OTAN.

O Kremlin confirmou à agência estatal TASS na noite de sábado que a conversa telefônica "estava em preparação".

(Com AFP)