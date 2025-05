Centro-direita, do atual primeiro-ministro, vence eleições em Portugal

Com 100% das urnas apuradas, a coligação de centro-direita AD (Aliança Democrática), liderada pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, venceu as eleições parlamentares em Portugal hoje.

O que aconteceu

A coligação de Montenegro, de centro-direita, teve 32,72% dos votos. Os partidos Socialista e Chega ficaram em segundo e terceiro lugar, com 23,38% e 22,56%, respectivamente — uma margem muito apertada.

Com a vitória, a AD elege 89 representantes. O Partido Socialista e o Chega ficam com 58 cadeiras cada (veja resultados completos abaixo).

Abstenção caiu na comparação com o pleito do ano passado. A ausência de eleitores no pleito legislativo ficou em 35,67% — no ano passado, totalizou 40,16%. Votos brancos e nulos ficaram em 1,44% e 0,99%, respectivamente.

Direta cresce, enquanto esquerda perde cadeiras. Nas eleições de 2024, o Partido Socialista havia conquistado 78 mandatos — agora, tem 58. Enquanto isso, a direita e centro-direita cresceram: em relação ao ano passado, a AD e o Chega elegeram nove e oito novos representantes, respectivamente.

Luís Montenegro já liderava as últimas pesquisas eleitorais. Encabeçada pelo atual premiê, a coligação AD (Aliança Democrática) dos partidos PSD e CDS aparecia nas projeções mais recentes com cerca de 34% das intenções de voto. Na sequência, apareciam o Partido Socialista (27%) e o Chega (15,2%).

Resultado das eleições parlamentares em Portugal

AD: 32,72% / 89 representantes

32,72% / 89 representantes PS: 23,38% / 58

23,38% / 58 Chega: 22,56% / 58

22,56% / 58 Iniciativa Liberal: 5,53% / 9

5,53% / 9 LIVRE: 4,2% / 6

4,2% / 6 CDU: 3,03% / 3

3,03% / 3 BE: 2,0% / 1

2,0% / 1 PAN: 1,36% / 1

1,36% / 1 ADN: 1,32% / 0

1,32% / 0 PPD / PSD.CDS-PP.PPM: 0,62% / 3

0,62% / 3 JPP: 0,34% / 1

0,34% / 1 RIR: 0,23% / 0

0,23% / 0 PCTP / MRPP: 0,18% / 0

0,18% / 0 PPM: 0,09% / 0

0,09% / 0 Nós, Cidadãos: 0,05% / 0

0,05% / 0 MPT: 0,01% / 0

0,01% / 0 PTP: 0,01% / 0

Portugal teve três eleições em três anos

Os portugueses foram às urnas pela terceira vez desde 2023. A eleição antecipada ocorreu após o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o parlamento em ação motivada pela perda de confiança do próprio Luís Montenegro.

Crise envolvendo Montenegro foi originada em escândalo. A renúncia do primeiro-ministro, em março, foi motivada pelas suspeitas de conflito de interesses em relação às atividades de uma empresa de consultoria registrada em nome de seus filhos.

Premiê se recusa a governar com o apoio da extrema-direita. Com isso, Montenegro aposta na expectativa de formar maioria com o partido Iniciativa Liberal Social, que alcançou 5,53% dos votos.

Voto antecipado e em trânsito atingiram nível recorde no pleito. De acordo com o Ministério da Administração Interna de Portugal, 333 mil eleitores se inscreveram para votar antecipadamente. O número é o maior desde a implementação da modalidade no sistema eleitoral português.