Este repelente elétrico faz sucesso por R$ 14: 'Espantou os mosquitos'

Você só quer descansar depois de um dia cansativo, mas, ao deitar no travesseiro, começa a ouvir o zumbido dos mosquitos ao redor? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ajudar: o repelente elétrico da Raid, que vem com um aparelho e um refil.

Só no mês passado o produto somou mais de duas mil compras na Amazon. Segundo o fabricante, ele não deixa cheiro no ambiente —uma vantagem para quem tem o nariz mais sensível. Confira mais informações sobre o repelente, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Raid sobre o repelente?

Embalagem vem com um aparelho e um refil de 32,9 ml;

Promete duração de 45 noites, considerando o uso de oito horas por noite;

Com área de atuação de 10 m²;

Aparelho se adapta a tomadas de 110V e 220V;

Temperatura de armazenamento indicada é de 25 °C;

Recomendado usar em ambientes ventilados.

Como usar?

A Raid indica abrir o refil líquido e encaixá-lo no aparelho, certificando-se de que o frasco está bem fixado.

Ele deve ser utilizado sempre na posição vertical, podendo ser girado para se adaptar à tomada da parede. Em seguida, basta plugar na tomada para iniciar o funcionamento.

Durante o uso, é necessário manter portas ou janelas parcialmente abertas —nunca ambas ao mesmo tempo— para que os insetos tenham por onde sair. Para desligá-lo, basta removê-lo com o refil da tomada.

O que diz quem comprou?

Com mais de seis mil avaliações na Amazon, o repelente da Raid tem uma nota média de 4,6 estrelas, enquanto na Magalu, está avaliado em 4,8 estrelas (em ambos, a nota máxima é de cinco).

Os consumidores destacam pontos positivos como a eficiência contra os mosquitos, durabilidade e o fato de o produto não ter cheiro.

Já testei outros desses repelentes de colocar na tomada e o Raid é o único que não me dá crises de rinite. (...) Nunca tive problema com vazamento e constantemente levo o refil já encaixado no aparelho em viagens, mesmo assim nunca vazou na mala. Rodrigo Kohlbach

O produto funciona muito bem. Desde a compra está instalado na tomada e não tive mais problemas. Henrique Spinosa

Realmente funciona. Moro na chácara e aqui tem bastante mosquito no final da tarde. Sempre coloco na sala e quarto, funciona perfeitamente. Dura bastante, uso todo dia por quatro ou cinco horas e ainda não está nem na metade. Leonardo Duran

Na primeira noite, a diferença já foi notória. Super recomendo, espantou todos os mosquitos e não tem cheiro. Jayara Nunes

Pontos de atenção

Há também compradores que sentiram um cheiro forte vindo do repelente e afirmam que não foi tão eficiente para afastar os mosquitos. Confira os comentários:

Diferentemente do que diz o produto, o mesmo tem cheiro sim e forte, diga-se de passagem. Realmente espanta os mosquitos, mas não dá para deixar na tomada o durante o dia por conta do cheiro forte. Camila Neves

Diminuíram os pernilongos, mas não eliminou completamente a existência deles. Vinícius Teodoro de Paiva

Apesar de usar o aparelho durante quase o dia inteiro em todos os cômodos da casa, não percebi uma diminuição significativa dos mosquitos. Não há como regular a intensidade como estava acostumada no inseticida elétrico de outras marcas. Lorenna Fernandes

Ele tem um cheirinho sim, não é insuportável, mas é perceptível. Eu particularmente não gostei do cheiro. Carla Lima

