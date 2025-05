PSV Eindhoven é campeão holandês pela 26ª vez em sua história

O PSV Eindhoven conquistou seu 26º título da liga holandesa após vencer o Sparta Rotterdam por 3 a 1 e manter uma vantagem de um ponto sobre o Ajax neste domingo (18), na última rodada da Eredivisie.

O PSV, que já havia sido campeão na temporada passada, aproveitou a reta final desastrosa do Ajax na temporada, que desperdiçou uma vantagem de nove pontos nas últimas cinco rodadas.

Depois de vencer por 2 a 0 em Eindhoven no dia 30 de março, nada parecia indicar que o Ajax deixaria o título escapar, já que tinha nove pontos de vantagem sobre o PSV, com apenas quinze em disputa.

Mas o tradicionalíssimo time de Amsterdã emendou quatro jogos sem vencer (duas derrotas e dois empates) e chegou à última rodada sem depender apenas de si mesmo, após o Groningen empatar em 2 a 2 nos acréscimos (90'+9), quando o Ajax já comemorava o título.

O Ajax, que vinha sendo assolado por crises esportivas e institucionais nas duas temporadas anteriores, venceu o Twente por 2 a 0, mas o PSV não vacilou na visita ao Sparta, em Roterdã, e acabou se sagrando campeão.

"É doloroso perdê-lo dessa maneira", disse na última quarta-feira Francesco Farioli, o jovem técnico italiano que nesta temporada levou o Ajax de volta à elite do futebol europeu.

O PSV teve dificuldades em Roterdã neste domingo, apesar de ter saído na frente com um gol do veterano croata Ivan Perisic no primeiro tempo.

Aos 60 minutos o jogo estava empatado em 1 a 1, mas gols de Luuk de Jong (61') e Malik Tillman (84') acabaram com o suspense.

O Ajax revive assim o pesadelo da temporada 2015-2016, quando um empate na última rodada deu o título ao PSV, embora naquela ocasião a equipe de Amsterdã tenha chegado como líder e dependia apenas de si mesma.

Pelo menos o time de Amsterdã pode se consolar com seu retorno à Liga dos Campeões na próxima temporada, torneio que venceram quatro vezes (1971, 1972, 1973 e 1995), após dois anos ausentes da principal competição de clubes da Europa.

--- Resultados deste domingo da 34ª rodada do campeonato holandês:

- Domingo:

SC Heerenveen - Feyenoord 2 - 0

Sparta - PSV Eindhoven 1 - 3

Ajax - Twente 2 - 0

AZ Alkmaar - Almere City FC 1 - 1

Fortuna Sittard - FC Utrecht 0 - 0

Heracles - NEC Nimega 1 - 2

NAC Breda - Willem II 1 - 1

FC Zwolle - Groningen 2 - 0

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 5 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSV Eindhoven 79 34 25 4 5 103 39 64

2. Ajax 78 34 24 6 4 67 32 35

3. Feyenoord 68 34 20 8 6 76 38 38

4. FC Utrecht 64 34 18 10 6 62 45 17

5. AZ Alkmaar 57 34 16 9 9 58 37 21

6. Twente 54 34 15 9 10 62 49 13

7. Go Ahead Eagles 51 34 14 9 11 57 55 2

8. NEC Nimega 43 34 12 7 15 51 46 5

9. SC Heerenveen 43 34 12 7 15 42 57 -15

10. FC Zwolle 41 34 10 11 13 43 51 -8

11. Fortuna Sittard 41 34 11 8 15 37 54 -17

12. Sparta 39 34 9 12 13 39 43 -4

13. Groningen 39 34 10 9 15 40 53 -13

14. Heracles 38 34 9 11 14 42 63 -21

15. NAC Breda 33 34 8 9 17 34 58 -24

16. Willem II 26 34 6 8 20 34 56 -22

17. RKC Waalwijk 25 34 6 7 21 44 74 -30

18. Almere City FC 22 34 4 10 20 23 64 -41

