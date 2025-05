Próximo pagamento do Bolsa Família: veja datas dos repasses em maio

As datas dos pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de maio de 2025 já foram definidas. Confira a seguir o calendário completo dos repasses.

O que aconteceu

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos terão início em 19 de maio. A data específica em que o valor será liberado depende do número final do NIS (Número de Identificação Social), que está impresso no cartão do programa (veja o cronograma mais adiante).

Os valores são depositados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo uma ordem escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos começam no dia 10, sendo finalizados antes do Natal.

Cronograma de maio do Bolsa Família 2025

NIS terminado em 1: 19 de maio

NIS terminado em 2: 20 de maio

NIS terminado em 3: 21 de maio

NIS terminado em 4: 22 de maio

NIS terminado em 5: 23 de maio

NIS terminado em 6: 26 de maio

NIS terminado em 7: 27 de maio

NIS terminado em 8: 28 de maio

NIS terminado em 9: 29 de maio

NIS terminado em 0: 30 de maio

Calendário de repasses do Bolsa Família em 2025

Janeiro: de 20/01 a 31/01

Fevereiro: de 17/02 a 28/02

Março: de 18/03 a 31/03

Abril: de 15/04 a 30/04

Maio: de 19/05 a 30/05

Junho: de 16/06 a 30/06

Julho: de 18/07 a 31/07

Agosto: de 18/08 a 29/08

Setembro: de 17/09 a 30/09

Outubro: de 20/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 28/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

Componentes do Bolsa Família

O programa Bolsa Família é formado por seis tipos de benefícios, voltados a atender diferentes necessidades das famílias assistidas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família.

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional que garante, no mínimo, R$ 600 por núcleo familiar.

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 extras por criança com até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para grávidas e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 a mais para cada bebê com até sete meses de vida. Os repasses começam em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que nenhuma família receba menos do que no antigo Auxílio Brasil. Esse benefício vai até maio de 2025.

Regras para continuar recebendo

Para manter o direito ao Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir determinadas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir a presença escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Realizar o pré-natal no caso das gestantes;

Acompanhar o desenvolvimento nutricional de crianças com até sete anos;

Manter a caderneta de vacinação atualizada, conforme o calendário oficial.

É importante lembrar que ações simples, como matricular a criança na escola e levá-la para as vacinas, ajudam a assegurar a permanência no programa. Estar atento às exigências e aos prazos é essencial para continuar recebendo o benefício regularmente.