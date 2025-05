Pen drive com 256 GB está com desconto de 28%; confira se ele vale a pena

Seu notebook e celular costumam ficar sem espaço, mas pagar pelo armazenamento na nuvem não é uma opção? O Guia de Compras UOL encontrou um pen drive da Kingston com capacidade de 256 gigabytes (GB) que está com 28%, custando R$ 129,99 na Magalu.

Ele pode ser usado para guardar seus arquivos, vídeos, fotos e entre outros conteúdos. De acordo com o fabricante, o pen drive com conector USB possui rápida velocidade de transferência de arquivos. Confira a seguir o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Kingston sobre o pen drive?

Design com tampa móvel que protege o conector USB

Capacidade de armazenamento de até 256 GB

Promete realizar transferências rápidas

Velocidade de leitura de até 70 MB/s e de gravação por até 10 MB/s

Compatível com Windows (11, 10 e 8,1), macOS (v.10.14.x e superior), Linux (v. 2.6.x e superior) e Chrome OS

O que diz quem comprou

O pen drive da Kingston tem 2.304 avaliações de consumidores na Amazon, com nota média de 4,2 estrelas. Entre os pontos positivos do produto estão a rapidez na transferência, espaço e qualidade do material, segundo os relatos.

Excelente. É super rápido e cabe bastante coisa. Andrezza F. Clarismundo

Gostei do produto, excelente custo-benefício, eu recomendo. Wellington A.

Estou extremamente feliz com o Kingston DataTraveler. A estrutura é sólida, o design é moderno e a velocidade de transferência é impressionante. A capacidade de 256 GB é mais do que suficiente para minhas necessidades. Alessandro Basile (Tradução da Amazon)

Meses após a compra, posso confirmar que funciona muito bem. Rápido e espaçoso. Galadrast

Pontos de atenção

Entretanto, alguns consumidores reclamam do espaço de armazenamento menor do que o anunciado e lentidão na transferências de arquivos. Confira os comentários avaliativos:

O produto funciona perfeitamente, muito melhor do que o que a gente compra nos sites e aplicativos chineses, porém, anuncia 256 GB e só tem capacidade para 230 GB. São 26 GB a menos do que o anunciado e isso faz diferença para mim. Adriano Costa Gondim

Diz ter 256 GB, mas na verdade tem 230 GB. Demorou mais de duas horas para transferir uma pasta pesada de cerca de 50 GB. É muito lento executar arquivos e ainda mais movê-los para o computador ou vice-versa. É bom para guardar coisas, mas pouco. Diego (Tradução da Amazon)

Comprei por um bom preço, mas a velocidade da pen drive é muito lenta e não tem 256 GB, mas sim 230 GB. Sérgio Costa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.