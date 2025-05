Papa Leão pede unidade a uma Igreja dividida e promete não ser "autocrata"

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer e Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão XIV iniciou formalmente seu papado neste domingo, aproximando-se dos conservadores que se sentiram órfãos sob seu antecessor, pedindo unidade, prometendo preservar a herança da Igreja Católica e não governar como "um autocrata".

Depois de um primeiro passeio no papamóvel em meio a uma multidão estimada em até 200.000 pessoas na Praça de São Pedro e nas ruas adjacentes, Leão foi oficializado como o 267º pontífice da Igreja Católica Romana em uma missa ao ar livre.

Simpatizantes agitaram bandeiras dos EUA e do Peru, com pessoas de ambos os países reivindicando-o como o primeiro papa de suas nações. Nascido em Chicago, o pontífice de 69 anos passou muitos anos como missionário no Peru e também tem cidadania peruana.

Robert Prevost, um relativo desconhecido no cenário mundial que só se tornou cardeal há dois anos, foi eleito papa em 8 de maio após um breve conclave de cardeais que durou apenas 24 horas.

Ele sucedeu o argentino Francisco, que morreu em 21 de abril, depois de liderar a Igreja por 12 anos, muitas vezes turbulentos, durante os quais lutou contra os tradicionalistas e defendeu os pobres e marginalizados.

Em seu sermão, lido em italiano fluente, Leão disse que, como líder de 1,4 bilhão de católicos romanos do mundo, ele daria continuidade ao legado de Francisco em questões sociais, como o combate à pobreza e a proteção do meio ambiente.

Ele prometeu enfrentar "as questões, preocupações e desafios do mundo de hoje" e, em um aceno aos conservadores, prometeu preservar "a rica herança da fé cristã", pedindo repetidamente a unidade.

A multidão entoou "Viva il Papa" (Viva o Papa) e "Papa Leone", seu nome em italiano, enquanto ele acenava do papamóvel aberto antes de sua missa inaugural, que contou com a presença de dezenas de líderes mundiais.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, um católico convertido que entrou em conflito com Francisco por causa das políticas de imigração rígidas da Casa Branca, liderou uma delegação dos EUA ao lado do Secretário de Estado Marco Rubio, que também é católico.

Vance apertou brevemente as mãos do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy no início da cerimônia. Os dois se encontraram pela última vez em fevereiro na Casa Branca, quando se enfrentaram ferozmente na frente da mídia mundial.

Zelenskiy e Leão teriam uma reunião privada no final do domingo, enquanto Vance deveria ver o papa na segunda-feira.

Em um breve apelo no final da missa, Leão abordou vários conflitos globais. Ele disse que a Ucrânia estava sendo "martirizada", uma frase frequentemente usada por Francisco, e pediu uma "paz justa e duradoura" no país.

Ele também mencionou a situação humanitária em Gaza, dizendo que as pessoas no enclave palestino estavam sendo "reduzidas à fome".

Entre as multidões no domingo, havia muitos peregrinos dos EUA e do Peru.

Dominic Venditti, de Seattle, disse que estava "extremamente animado" com o novo papa. "Gosto de como ele é emotivo e gentil", disse ele. "Gosto muito de sua formação."

APELO À UNIDADE

Desde que se tornou papa, Leão já sinalizou algumas prioridades-chave para seu papado, incluindo um alerta sobre os perigos representados pela inteligência artificial e a importância de trazer paz ao mundo e à própria Igreja.

O papado de Francisco deixou uma Igreja dividida, com os conservadores acusando-o de semear confusão, especialmente com seus comentários sobre questões de moralidade sexual, como as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Dizendo que estava assumindo sua missão "com medo e tremor", Leão usou as palavras "unidade" ou "unido" sete vezes no domingo e a palavra "harmonia" quatro vezes.

"Nunca se trata de capturar os outros pela força, por propaganda religiosa ou por meio do poder. Em vez disso, é sempre e somente uma questão de amar, como Jesus fez", disse ele, em aparente referência a uma guerra de palavras entre católicos que se definem como conservadores ou progressistas.

Os conservadores também acusavam Francisco de governar com mão de ferro e lamentavam que ele tenha menosprezado suas preocupações e não os tenha consultado amplamente antes de tomar decisões.

Referindo-se a São Pedro, o apóstolo cristão do século I de quem os papas derivam sua autoridade, Leão disse: "Pedro deve pastorear o rebanho sem jamais ceder à tentação de ser um autocrata, dominando aqueles que lhe foram confiados. Pelo contrário, ele é chamado a servir a fé de seus irmãos e irmãs e a caminhar ao lado deles."

Muitos líderes mundiais participaram da cerimônia, incluindo os presidentes de Israel, Peru e Nigéria, os primeiros-ministros da Itália, Canadá e Austrália, o chanceler alemão Friedrich Merz e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A realeza europeia também ocupou seus lugares nos assentos VIP próximos ao altar principal, incluindo o rei espanhol Felipe e a rainha Letizia.

Leão apertou a mão de muitos deles no final da cerimônia e abraçou seu irmão Louis, que tinha viajado da Flórida.

Como parte da cerimônia, Leão recebeu dois itens simbólicos: uma veste litúrgica, uma faixa de lã de cordeiro que representa seu papel como pastor, e o "anel do pescador", lembrando São Pedro, que era pescador.

O anel cerimonial de ouro é fundido especialmente para cada novo papa e pode ser usado por Leão para selar documentos, embora essa finalidade tenha caído em desuso nos tempos modernos. Ele mostra São Pedro segurando as chaves do céu e será quebrado após sua morte ou renúncia.