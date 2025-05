Navio da Marinha do México bate na ponte do Brooklyn, em Nova York; assista

Do UOL, em São Paulo

Um navio de treinamento da Marinha do México atingiu a Ponte do Brooklyn, em Nova York, neste sábado.

O que aconteceu

Os mastros do navio bateram na estrutura da ponte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da colisão do veleiro Cuauhtémoc.

Massive ship just hit the Brooklyn Bridge https://t.co/9pLKLvaOxl pic.twitter.com/n2BzhGAs4L -- Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 18, 2025

277 pessoas estavam a bordo e quatro ficaram gravemente feridos. Os números foram informados pelo prefeito de Nova York, Eric Adams. Ele afirmou que, no total, foram registrados 19 feridos e que todos os passageiros foram resgatados da embarcação em segurança.

A Ponte do Brooklyn chegou a ser fechada, mas já foi reaberta. As autoridades paralisaram por 40 minutos o trânsito nas duas vias para avaliar possíveis danos estruturais, os quais foram descartados.

A colisão aconteceu durante um cruzeiro de treinamento no Rio East. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento que os mastros são partidos após a batida.

A Marinha do México avalia os danos. No X, as autoridades mexicanas informaram que estão analisando o caso e fornecendo apoio.