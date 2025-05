Navio da Marinha mexicana bate na ponte do Brooklyn, em NY, matando duas pessoas

Por Frank McGurty

NOVA YORK (Reuters) - Um veleiro da marinha mexicana, enfeitado com luzes e uma bandeira gigante, colidiu com a famosa ponte do Brooklyn na noite de sábado, cortando a parte superior de seus mastros, matando duas pessoas e deixando feridos, disse o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams.

Vídeos online mostraram o navio de treinamento Cuauhtémoc se aproximando da icônica ponte sobre o East River, perto do lado de Manhattan do vão, que liga o bairro ao Brooklyn.

Seus mastros de 45 metros eram altos demais para passar pela ponte em arco naquele ponto e tombaram quando a embarcação, que leva o nome do último imperador asteca, passou por baixo.

A Marinha mexicana informou nas redes sociais no final do sábado que 22 pessoas ficaram feridas a bordo do navio, das quais 19 estavam recebendo atendimento médico em hospitais locais e, dessas, três estavam gravemente feridas.

Não foram necessárias operações de resgate porque ninguém caiu na água, acrescentou.

No início do domingo, Adams disse no X que duas das 277 pessoas a bordo haviam morrido e outras duas permaneciam em estado crítico.

Cadetes navais vestidos com uniformes brancos puderam ser vistos pendurados nas vigas transversais do navio após o acidente.

"Ninguém caiu na água; todos se machucaram dentro do navio", disse um oficial da polícia.

O funcionário disse que problemas mecânicos provavelmente causaram o acidente, sem fornecer mais detalhes.

A ponte não sofreu grandes danos, informou a autoridade de transportes da cidade de Nova York. O tráfego foi reaberto em ambas as direções após uma inspeção preliminar.

O navio de treinamento Cuauhtémoc foi construído nos Estaleiros Celaya em Bilbao, na Espanha, em 1981, de acordo com o South Street Seaport Museum, que disse em seu site que estava co-organizando a visita do navio a Nova York, que estava programada para terminar no sábado à noite. O público foi convidado a subir a bordo do navio durante sua visita.