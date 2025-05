Fraude no INSS: PF apreende Lamborghini, joias e Di Cavalcanti com suspeito

A Polícia Federal apreendeu uma Lamborghini, sete relógios de luxo, seis kits de joias e cinco quadros, sendo um deles do artista Di Cavalcanti, no apartamento do empresário Maurício Camisotti, um dos principais investigados no esquema de fraudes no INSS.

O que aconteceu

A apreensão foi durante a Operação Sem Desconto, contra fraudes no INSS. O empresário foi um dos alvos de busca da operação deflagrada em abril e que levou à queda do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro Carlos Lupi (Previdência).

A PF encontrou itens de luxo no apartamento do empresário. O UOL teve acesso ao relatório da PF sobre as buscas no imóvel localizado no bairro Jardim Europa, zona nobre da capital paulista.

A empregada doméstica afirmou que ele não havia dormido no apartamento na noite anterior à busca. No local, os agentes da PF ainda conversaram com o porteiro do condomínio, que relatou ter recebido uma mensagem do empresário às 21h do dia anterior avisando que estaria viajando.

O empresário Maurício Camisotti Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O empresário entrou no radar da PF após série de reportagens do portal Metrópoles. A partir delas, a investigação identificou que ele teria uma teia de empresas do setor de saúde e de seguros e que laranjas ligados a ele atuavam na direção de entidades que fraudaram descontos no INSS e repassaram cerca de R$ 43 milhões a suas empresas.

Relatório da PF lista 51 joias, além de relógios de luxo e equipamentos eletrônicos. Também foram encontrados um veículo Lamborghini Urus 2020 e uma Toyota Hilux. A PF não estima os valores, mas mandou os bens apreendidos para análise da perícia. No caso da Lamborghini, por exemplo, é possível encontrar na internet modelos do mesmo ano por R$ 2,6 milhões.

A PF não divulgou imagens de todos os itens apreendidos. No relatório, há apenas fotos das obras de arte apreendidas, incluindo um quadro de Di Cavalcanti e outro de Claudio Tozzi.

A defesa do empresário afirma que ele já tinha patrimônio. O advogado Pierpaolo Bottini, que defende Camisotti, disse que os itens apreendidos "foram adquiridos ao longo de mais de 30 anos de atuação empresarial de sucesso na área de saúde e benefícios, ou seja, anteriores ao período da investigação e compatíveis com seu patrimônio".

Advogado diz que repasses se referem a "serviços legítimos. Eles foram "devidamente formalizados em contrato com empresas com longo tempo de atuação de mercado e com contraprestação comprovada através da utilização dos benefícios pelos clientes", diz em nota. Ele afirma ainda que a menção a laranjas ignora "a representatividade e atuação legítima dos dirigentes e foca apenas em documentos que provam relações com Mauricio", servindo "apenas para, de maneira maldosa e tendenciosa, como dito anteriormente, fazer um julgamento público para prejudicar a honra pessoal de Maurício, suas empresas, clientes, parceiros, família e negócios. Este fato já foi esclarecido em outras processos judiciais e criminais extintos afastando qualquer irregularidade, e será novamente, informado a PF".

Quadro apreendido pela PF em operação contra fraudes no INSS Imagem: PF/Divulgação

Quadro apreendido em operação da PF sobre fraudes no INSS Imagem: PF/Divulgação

Os itens de luxo encontrados com Maurício Camisotti