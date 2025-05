Israel anuncia início de operações terrestres em Gaza, sem progresso em negociações

Por Nidal al-Mughrabi e May Angel

CAIRO-JERUSALÉM (Reuters) - O exército israelense disse no domingo que havia iniciado "extensas operações terrestres" no norte e no sul de Gaza, intensificando uma nova campanha no enclave onde as autoridades de saúde palestinas disseram que os ataques israelenses mataram pelo menos 130 pessoas durante a noite.

Israel fez o anúncio depois que fontes de ambos os lados disseram que não houve progresso em uma nova rodada de negociações indiretas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas no Catar.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as últimas negociações em Doha incluíram discussões sobre uma trégua e um acordo de reféns, bem como uma proposta para acabar com a guerra em troca do exílio dos militantes do Hamas e da desmilitarização do enclave - termos que o Hamas rejeitou anteriormente.

O conteúdo da declaração estava de acordo com as declarações anteriores de Israel, mas o momento, quando os negociadores se reuniram, ofereceu alguma perspectiva de flexibilidade na posição de Israel. Uma autoridade israelense sênior disse que não houve progresso nas negociações até o momento.

As forças armadas de Israel disseram que realizaram uma onda preliminar de ataques em mais de 670 alvos do Hamas em Gaza na semana passada para apoiar sua operação terrestre.

O governo disse ter matado dezenas de combatentes do Hamas. As autoridades de saúde palestinas afirmam que centenas de pessoas foram mortas, incluindo muitas mulheres e crianças.

Questionado sobre as negociações de Doha, um funcionário do Hamas disse à Reuters: "A posição de Israel permanece inalterada, eles querem libertar os prisioneiros (reféns) sem um compromisso de acabar com a guerra."

Ele reiterou que o Hamas estava propondo a libertação de todos os reféns israelenses em troca do fim da guerra, da retirada das tropas israelenses, do fim do bloqueio à ajuda a Gaza e da libertação dos prisioneiros palestinos.

O objetivo declarado de Israel em Gaza é a eliminação das capacidades militares e governamentais do Hamas, que atacou as comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e capturando cerca de 250 reféns.

A campanha militar israelense devastou o enclave, expulsando quase todos os residentes de suas casas e matando mais de 53.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.