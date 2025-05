Investigação é iniciada após veleiro mexicano colidir com ponte de Nova York

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram, neste domingo (18), o início de uma investigação sobre a colisão entre um navio de três mastros da Marinha Mexicana e a Ponte do Brooklyn, em Nova York, que resultou na morte de dois marinheiros.

Os topos dos mastros do Cuauhtémoc, um navio de treinamento de 48,2 metros de altura, quebraram no convés da icônica ponte, diante do olhar atônito de transeuntes nas margens do East River.

Vários marinheiros estavam em pé sobre as vigas perpendiculares aos mastros no momento do impacto, como mostrado em diversos vídeos compartilhados nas redes sociais por testemunhas.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que o barco ficou sem energia antes da colisão, acrescentando que, das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas - duas delas em estado crítico - e que "outras duas, infelizmente, morreram devido aos ferimentos".

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) anunciou, no domingo, o envio de uma equipe de especialistas para conduzir a investigação.

Aldo Ordonez, irmão de um cadete naval mexicano que estava a bordo, disse à AFP que a tripulação "não sabe o que aconteceu".

"Foi muito impactante; eles não tiveram tempo de reagir", declarou ele ao chegar a Nova York pela manhã, vindo da Cidade do México.

Sua irmã, de 24 anos, que fazia sua primeira viagem a bordo do Cuauhtémoc, ficou pendurada em uma das velas do navio e sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo Aldo Ordonez, a tripulação dormiu a bordo e deve deixar Nova York de avião rumo ao México por volta das 13h locais.

"Acidente lamentável"

O navio foi transferido para um cais próximo, e o embaixador mexicano nos Estados Unidos chegou ao local na manhã de domingo, segundo a AFP.

Alguns dos feridos, incluindo um que usava uma bandagem na cabeça, retornaram ao navio.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, declarou estar "profundamente triste" com o "lamentável acidente", em uma mensagem publicada no X.

O navio estava deixando Nova York pouco antes da colisão, com uma enorme bandeira mexicana hasteada em sua popa.

"Houve pânico no barco", disse Nick Corso, morador do Brooklyn, de 23 anos, que estava na margem do rio no momento do incidente.

Ele estava prestes a tirar uma foto, mas, ao perceber o acidente em andamento, mudou para um vídeo.

"O que mais me impressionou foi o pânico no barco. Havia um homem na parte de trás sinalizando para as pessoas se afastarem da passarela onde estávamos", acrescentou.

De acordo com o Departamento de Transporte da Cidade de Nova York, "nenhum dano estrutural foi observado na Ponte do Brooklyn".

(Com AFP)