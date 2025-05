Hoje é Dia destaca o combate ao abuso e exploração sexual de crianças

Temos várias efemérides de destaque esta semana, mas vamos começar com uma das mais importantes: o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que mobiliza a sociedade todo 18 de maio. Esta luta ganhou, inclusive, a campanha Maio Laranja, para dar maior visibilidade ao tema. A data foi escolhida em memória de Araceli Cabrera Crespo, menina que foi vítima de assassinato há 52 anos, em Vitória (ES). Em 1973, o corpo de Araceli, que tinha oito anos à época, foi encontrado dias após ela ter desaparecido na saída da escola. A perícia concluiu que a menina foi violentada e morta. Dois herdeiros de famílias poderosas do Espírito Santo foram acusados de drogar, estuprar e matar Araceli. Mas nunca foram condenados. A efeméride conclama a sociedade a prevenir e combater qualquer tipo de crime de natureza sexual contra menores de idade, como salienta esta reportagem da Agência Brasil e esta outra da Radioagência Nacional. A gravidade deste problema foi salientada nesta edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Na data de 18 de maio também celebramos o Dia Internacional dos Museus. A efeméride foi criada em 1977 pelo Conselho Internacional dos Museus, para divulgar e promover a reflexão sobre a importância dessas instituições. As comemorações duram, em média, sete dias, com uma vasta programação de atividades promovidas por instituições culturais de todo o país. No ano passado foram mais de mil participantes, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, e esta da Radioagência Nacional. Um tema é escolhido a cada ano. O de 2025 é "O futuro dos museus em comunidades em constante mudança". Esta edição do História Hoje, programa da Rádio Nacional, veiculado em 2017, aborda como a efeméride foi criada.

Ainda no dia 18 de maio de 1920 nascia o religioso polonês Karol Wojty?a, que ficou mundialmente conhecido como o Papa João Paulo II. O pontífice foi o primeiro papa a visitar o Brasil. Ele fez três visitas oficiais ao país. A primeira foi em 1980 e, a última, em 1997. Esta edição de 2021 do História Hoje, da Rádio Nacional, relembra a segunda visita do pontífice, em 1991, no dia dia de Nossa Senhora Aparecida. João Paulo II morreu em 2005, e em 2014 foi canonizado e declarado santo pela Igreja Católica, como mostra essa reportagem da Agência Brasil, esta do Repórter Brasil, da TV Brasil, e esta outra edição do História Hoje, veiculada em 2021.

Este ano marca o centenário do ativista estadunidense Malcolm Little, conhecido como Malcom X. Mais tarde, ele foi nomeado Malik el-Shabazz, quando se tornou muçulmano. Malcom X nasceu dia 19 de maio de 1925 e foi assassinado em 1965. Foi um dos principais defensores dos direitos dos afro-americanos, e conseguiu mobilizar brancos e negros na conscientização sobre os crimes cometidos contra essa parcela da população. Saiba mais sobre Malcolm X nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2015. Esta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2014, aborda o assassinato do ativista por membros do Nação do Islã, organização da qual fez parte e se desvinculou tempos depois, por conflitos ideológicos.

Também no dia 19 de maio, em 1940, nasceu o cineasta alagoano Carlos José Fontes Diegues, o Cacá Diegues. Um dos precursores do movimento artístico Cinema Novo, ele dirigiu obras marcantes, como os filmes "Ganga Zumba" (1964), "Quando o Carnaval Chegar" (1972), "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye, Brasil" (1980), "Tieta do Agreste" (1996) e "Orfeu" (1999). Também se posicionou fortemente contra a ditadura militar, motivo pelo qual precisou se exilar na Europa entre 1969 e 1972. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, teve intensa atividade também na literatura, e foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2018, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil. Cacá Dieges faleceu em fevereiro deste ano, aos 84 anos de idade. Sua morte foi noticiada com destaque na Agência Brasil, na Radioagência Nacional, e pela TV Brasil, nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde.

Há 145 anos, no dia 20 de maio de 1880, morria a baiana Anna Justina Ferreira Nery, que é considerada a primeira mulher enfermeira do Brasil. Com a deflagração da Guerra do Paraguai, em 1865, os filhos de Ana Nery foram convocados. Inconformada com a separação, ela escreveu ao presidente da Província da Bahia, oferecendo seus serviços como voluntária para cuidar dos feridos no conflito. Aceito o pedido, viajou até o Rio Grande do Sul, onde aprendeu com as irmãs de caridade da irmandade de São Vicente de Paulo noções básicas de enfermagem e passou a cuidar dos soldados. Atuou em várias localidades da guerra, inclusive em Assunção, capital do Paraguai, onde montou uma enfermaria considerada modelo. Com o fim do conflito, em 1870, Ana Nery retornou ao Brasil, teve o trabalho destacado pela imprensa e recebeu diversas homenagens do governo, conquistando o direito de receber uma pensão vitalícia. Em 2009 foi incluída no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O História Hoje, da Rádio Nacional, dedicou um capítulo à pioneira da enfermagem no Brasil, nesta edição de 2015.

No dia 24 de maio é celebrado o Dia Nacional dos Ciganos. A data foi instituída em 2006 por meio de decreto, em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira. A efeméride também ajuda a refletir sobre as tradições deste povo e foi tema de matérias da Agência Brasil, do Repórter Brasil, da TV Brasil, e de programas da Rádio Nacional, como Revista Brasília.

Uma das bebidas mais consumidas e amadas do país é homenageada nesta semana, com o Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio. O Brasil é o maior produtor e exportador de café e o segundo maior consumidor dessa bebida no mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Cada brasileiro consume, em média, pouco mais de cinco quilos de café torrado e moído. São cerca de 1.430 xícaras por ano, segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Café (Abic). O papel essencial da bebida na cultura brasileira foi explorado nesta reportagem da Agência Brasil e nesta edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2022. A origem do Dia Mundial do Café foi contada nesta reportagem da Radioagência Nacional, de 2021. E o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, conversou em 2023 com a diretora do Museu do Café, sobre a história da cafeicultura no Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 18 a 24 de maio de 2025.

Maio de 2025 18 Nascimento do religioso polonês Karol Wojty?a, o Papa João Paulo II (105 anos) Morte do jogador de futebol fluminense Domingos da Guia (25 anos) Nascimento do instrumentista e professor de saxofone fluminense Mauro Senise (75 anos) Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - criado pela Lei nº 9.970 de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira de oito anos Aracelli Cabrera Sanches Crespo, que desapareceu da escola onde estudava e que foi violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória (ES), em 18 de maio de 1973 Dia Nacional da Luta Antimanicomial - comemoração do Brasil, que está oficializada por lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da "1ª Conferência Nacional de Saúde Mental" no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros 19 Morte do político, intelectual, jornalista, filósofo e poeta cubano José Martí (130 anos) Nascimento do ativista estadunidense Malcolm Little, conhecido como Malcom X e mais tarde nomeado Malik el-Shabazz (100 anos) Nascimento do cineasta alagoano Carlos José Fontes Diegues, o Cacá Diegues (85 anos) Morte do trompetista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (85 anos) Nascimento do pianista e compositor fluminense Luís Carlos Vinhas (85 anos) - foi um dos grandes expoentes da Bossa Nova Dia do Físico - a data é uma alusão ao ano de 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo sobre a Teoria da Relatividade 20 Morte da baiana Anna Justina Ferreira Nery (145 anos) - pioneira da enfermagem no Brasil Nascimento do compositor e cantor paulista Renato Teixeira (80 anos) 21 Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento Dia da Língua Nacional 22 Sismo de Valdivia, o mais potente já registrado (9,5 na escala de Richter), atinge o sul do Chile (65 anos) Dia do Abraço Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução 55/201, de 20 de dezembro de 2000 23 Primeira Guerra Mundial: a Itália declara guerra à Áustria-Hungria, juntando-se ao conflito do lado da Alemanha nazista e do Japão (110 anos) Dia Mundial da Tartaruga Criada a Empresa Brasileira de Notícias (por meio da Lei 6.650), empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (46 anos) 24 Morte do ator, poeta, teatrólogo e diplomata fluminense Paschoal Carlos Magno (45 anos) - foi também vereador pelo antigo Distrito Federal e, no governo Juscelino Kubitschek, ocupou a função de chefe de gabinete. É considerado um dos renovadores do teatro brasileiro, sendo responsável, por exemplo, pela criação da função de diretor teatral no país Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto, em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café

