Haddad defende pesquisa sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu em entrevista à GloboNews exibida no sábado o avanço de pesquisas sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial, ponderando que eventuais descobertas na região não podem atrapalhar o plano de transição ecológica do país.

“Eu sou a favor da pesquisa, acho que nós temos que fazer, temos que conferir o que tem lá. Agora, o petróleo que eventualmente possa estar lá não pode ser pretexto para nós atrasarmos a nossa transição”, disse.

A Foz do Amazonas é considerada a área de maior potencial da Margem Equatorial brasileira, uma vasta região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com grande potencial para novas descobertas, mas imensos desafios socioambientais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o avanço da exploração, depois de mais de uma década que o Brasil não confirma uma grande descoberta de petróleo, mas alas do governo temem a abertura de novas fronteiras em regiões ambientalmente sensíveis, enquanto líderes mundiais alertam sobre a necessidade da transição energética.

Na entrevista, Haddad defendeu uma redução da dependência do país por petróleo, argumentando que isso será possível com maiores investimentos em outras fontes de energia.

“O Brasil lidera esse processo há décadas”, afirmou.