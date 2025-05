Galatasaray vence Kayserispor (3-0) e é tricampeão turco

O Galatasaray se sagrou tricampeão turco neste domingo (18) chegando a seu 25º título nacional, e deixou o Fenerbahçe, comandado nesta temporada pelo técnico José Mourinho, com o vice-campeonato pela quarta temporada consecutiva.

Com duas rodadas ainda a serem disputadas, o clube mais vitorioso da Turquia derrotou o Kayserispor por 3 a 0 neste domingo (18) e abriu oito pontos de vantagem sobre o 'Fener', que não conquista o título há 11 anos, o maior jejum de sua história.

O Galatasaray, que se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões, lidera o campeonato desde a terceira rodada, impulsionado por Victor Osimhen, que chegou do Napoli no início de setembro por empréstimo, sem opção de compra, que expira no final de junho.

Autor de 25 gols no campeonato, o atacante nigeriano conseguiu suprir a ausência do argentino Mauro Icardi, afastado desde o início de novembro devido a uma ruptura no ligamento cruzado.

