Estônia diz que Rússia deteve navio-tanque no Mar Báltico

Por Andrius Sytas

TALLINN (Reuters) - A Rússia deteve um petroleiro de propriedade grega neste domingo, depois que ele deixou um porto estoniano no Mar Báltico, disse o Ministério das Relações Exteriores da Estônia, acrescentando que havia alertado os aliados da Otan sobre o incidente.

O navio Green Admire, com bandeira da Libéria, estava saindo do porto de Sillamae usando um canal de navegação que cruza as águas territoriais russas, disse o ministério em um comunicado.

"O incidente de hoje mostra que a Rússia continua a se comportar de forma imprevisível", disse o ministro das Relações Exteriores, Margus Tsahkna. "Eu também informei nossos aliados sobre o evento."

O Green Admire partiu do porto de Sillamae no sábado, e na tarde de domingo estava ancorado perto da ilha russa de Hogland, de acordo com o Marine Traffic, um site que rastreia embarcações.

O navio tinha como destino Roterdã com uma carga de óleo de xisto da Estônia, informou a Administração de Transportes estoniana.

O canal de navegação que sai de Sillamae e atravessa as águas territoriais russas foi criado por meio de um acordo entre a Estônia, a Finlândia e a Rússia para evitar águas rasas, informou a administração.

Os navios que entram e saem do porto agora serão guiados pelas águas territoriais da Estônia, acrescentou.

O Báltico tem sido palco de confrontos no mar devido ao que os países da Otan descreveram como esforços russos para evitar sanções e sabotar cabos e oleodutos submarinos.

Na quinta-feira, a Estônia disse que a Rússia havia enviado um jato de combate para o espaço aéreo da Otan sobre o Mar Báltico após uma tentativa de parar um navio-tanque com destino à Rússia que se acredita fazer parte da chamada "frota sombra" usada por Moscou para escapar das sanções.