Enviado de Trump cita "linha vermelha" dos EUA com Irã contra enriquecimento de urânio

WASHINGTON (Reuters) - Qualquer acordo entre os Estados Unidos e o Irã deve incluir um compromisso de não enriquecer urânio, disse o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, neste domingo, em comentário que atraiu críticas de Teerã.

Embora Witkoff estivesse reiterando a posição do presidente Donald Trump sobre o enriquecimento de urânio, a resposta do Irã foi uma evidência de que os dois lados têm um longo caminho a percorrer para chegar a qualquer acordo sobre o programa nuclear do Irã.

"Temos uma linha vermelha muito, muito clara, que é o enriquecimento. Não podemos permitir nem mesmo 1% de capacidade de enriquecimento", disse Witkoff durante uma entrevista exibida no programa "This Week" da ABC.

Tudo começa, do ponto de vista do governo Trump, "com um acordo que não inclua o enriquecimento. Não podemos aceitar isso. Porque o enriquecimento permite o armamento. E não permitiremos que uma bomba chegue aqui", disse Witkoff.

A resposta de Teerã foi rápida.

"As expectativas irrealistas impedem as negociações, o enriquecimento de urânio no Irã não é algo que possa ser interrompido", disse a agência de notícias semi-oficial Tasnim, do Irã, citando o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, no domingo.