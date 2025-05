3 eleições em 3 anos: coalizão de premiê deve vencer eleição em Portugal

Os portugueses voltaram às urnas hoje e deram uma vitória majoritária para a coligação AD (Aliança Democrática), liderada pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O que aconteceu

Portugueses foram às urnas pela terceira vez desde 2023. A eleição antecipada ocorreu após o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o parlamento em ação motivada pela perda de confiança de Luís Montenegro, atual primeiro-ministro, no parlamento.

Boca de urna aponta para vitória da Aliança Democrática. A coligação formada pelos partidos PSD e CDS aparecem com votação entre os 30,3% e os 34,7%, conforme a SIC Notícias. O levantamento da CNN Portugal/TVI mostra a aliança com o total de 100 das 230 cadeiras em disputa no parlamento.

Coalisão de Montenegro é apontada como vitoriosa Imagem: Violeta Santos Moura/Reuters

Partido Socialista e Chega aparecem empatados. Conforme as projeções, o Chega ultrapassa ligeiramente o Partido Socialista, com 25,5% e 70 deputados, encostado na sigla socialista, que aparece com 25,4% dos votos. A Iniciativa Liberal permanecerá como a quarta força do parlamento, com até 14 deputados, e o Livre pode crescer e assumir até 10 cadeiras.

Abstenção caiu na comparação com o pleito do ano passado. Levantamento da SIC Notícias mostra que a ausência de eleitores no pleito legislativo ficará entre os 34,7 e 39,7%. No ano passado, a abstenção totalizou 40,16%.

Crise envolvendo Montenegro foi originada em escândalo. A renúncia do primeiro-ministro, em março, foi motivada pelas suspeitas de conflito de interesses em relação às atividades de uma empresa de consultoria registrada em nome de seus filhos.

Luís Montenegro liderava as últimas nas pesquisas eleitorais. Liderada pelo atual premiê, a coligação AD (Aliança Democrática) dos partidos PSD e CDS aparecia nas projeções mais recentes com cerca de 34% das intenções de voto. Na sequência, apareciam o Partido Socialista (27%) e o Chega (15,2%).

Premiê se recusa a governar com o apoio da extrema-direita. Com isso, Montenegro aposta na expectativa de formar maioria com o partido Iniciativa Liberal Social, que pode alcançar entre 7 e 8% dos votos, conforme as últimas pesquisas.

Voto antecipado e em trânsito atingiram nível recorde no pleito. De acordo com o Ministério da Administração Interna de Portugal, 333 mil eleitores se inscreveram para votar antecipadamente. O número é o maior desde a implementação da modalidade no sistema eleitoral português.