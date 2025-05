Creme dental vegano Boni Natural é bom? Saiba o que diz quem usou

Um dos modelos de creme dental com ingredientes naturais que têm feito sucesso entre consumidores é da marca Boni Natural. Ele é feito com óleos de menta e melaleuca, que têm propriedades antimicrobianas e antissépticas — na prática, combatem causadores de problemas bucais.

Foram mais de mil compras desse produto só no mês passado na Amazon. Confira adiante comentários de quem já o utilizou, assim como pontos de atenção apontados pelos compradores.

O que a marca diz sobre esse creme dental

É vegano, feito sem parabenos e sem matérias-primas tóxicas

Combate 99, 9% das bactérias causadoras das cáries, placa e do mau hálito

Não é testado em animais

Limpa os dentes de forma eficaz e combate o mau hálito.

O que diz quem o comprou

O creme Boni Natural é elogiado principalmente devido a pontos como o sabor e o poder de limpeza. A Amazon soma mais de 2,4 mil avaliações de clientes.

Sensação de limpeza sem agressividade. Ótima opção para quem busca um creme dental mais natural e sem flúor. Tem um sabor refrescante e deixa uma sensação de limpeza muito agradável após a escovação. Ideal para quem quer evitar flúor no dia a dia.

Cibeli

Muito bom. É gostoso e deixa os dentes bem limpinhos.

Priscila Daniela



Excelente custo-benefício. Refresca bastante e não é abrasivo.

José Amaral Neto

Pontos de atenção

As reclamações registradas são, principalmente, sobre o preço alto do produto e a falta de consistência.

O preço poderia ser um pouco mais convidativo.

Antonio José da Silva

A pasta é boa, porém faz pouca espuma na boca e não dá a impressão que o hálito fica fresco por muito tempo, sabe? Mas a proposta é boa, comprei porque pasta com flúor me dava alergia, e essa foi uma boa alternativa de tratamento.

Krystal

Pasta mole, tem maioneses que são mais consistentes. O sabor da pasta não é ruim, mas se você bobear cai tudo da escova, suja a pia e desperdiça.

Bela

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.