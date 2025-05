CPI quer ouvir padre influencer que diz não aceitar dinheiro de bets

Do UOL, em Brasília

A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou um requerimento para ouvir o padre Patrick Fernandes —que também é influenciador digital que reúne mais de 6,6 milhões de seguidores.

O que aconteceu

O padre publicou um vídeo no TikTok pedindo para falar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Fernandes disse que queria depor e solicitou aos seguidores que enviassem o registro à senadora.

Nas imagens, o padre afirma que a CPI deveria ouvir "pessoas que a todo momento recebem essas propostas e têm a dignidade de não aceitar". "Não se vendem pelo dinheiro", afirmou.

Fernandes também disse que, além do trabalho na internet, é padre e "a todo momento" escuta "famílias destruídas por conta dessa desgraça de jogo". Ele é pároco da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA).

Todo momento, vem pessoas aqui falidas, viciadas, tomadas por conta desses joguinhos. Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias. Esse negócio de jogar com responsabilidade? Pelo amor de Deus, não existe isso, não.

Patrick Fernandes

O padre já lançou um livro e faz shows pelo Brasil e publicidade em seu perfil no Instagram. Recentemente, por exemplo, Fernandes publicou uma postagem com propaganda de uma das maiores varejistas do país.

O requerimento para ouvi-lo ainda não foi apreciado pela CPI, que funciona desde novembro do ano passado. O prazo final dos trabalhos é no próximo dia 14 de junho.

O UOL apurou que há convocações já aprovadas de pessoas que ainda não prestaram depoimento. Ou seja, se o prazo da comissão não for prorrogado, pode ser que não haja tempo de ouvir o padre, que ainda precisa ter o requerimento analisado.

Senadora havia pedido uma extensão de 130 dias da CPI. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), concedeu 45 dias. A relatora avalia ir ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedir mais tempo para continuar os trabalhos da comissão.

Thronicke argumentou ser "pertinente" ouvir o padre. Afirmou, no requerimento protocolado em 16 de maio, que o depoimento dele "poderá contribuir para evidenciar os efeitos sociais e humanos da disseminação das apostas online".

Especialmente no que se refere ao avanço da ludopatia no Brasil, que tem se configurado como uma verdadeira pandemia silenciosa, atingindo pessoas de todas as idades e classes sociais.

Soraya Thronicke

O objetivo da CPI é investigar "a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras". Apurar também "a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades". O prazo inicial de funcionamento era de 130 dias.