Carros conectados: testamos recursos para controlar o VW Nivus pelo celular

O uso de conectividade embarcada tem sido algo cada vez mais importante para clientes e montadoras, o que tem feito com que os veículos se tornem verdadeiros smartphones - ou tenham cada vez mais comandos controlados por um. Um dos exemplos recentes está nos modelos da Volkswagen, que atualizou os recursos oferecidos aos seus clientes através de aplicativo.

Durante uma semana testamos uma versão do Volkswagen Nivus Comfortline equipado com a atualizada tecnologia de conectividade da marca, que estreia agora no país com o modelo 2025 do SUV cupê. Foi a primeira unidade disponibilizada à imprensa com o sistema 100% funcional, e nossa missão foi explorar ao máximo os novos recursos.

Carro na palma da mão

A experiência começou logo no primeiro contato com o app 'Meu VW'. Após baixar o aplicativo e fazer login, o carro apareceu na tela do celular como um 'dispositivo inteligente'.

A sensação de controle remoto sobre o veículo salta aos olhos já nos primeiros minutos de uso: é possível travar e destravar as portas, acionar a buzina ou o pisca-alerta e até visualizar a localização em tempo real — tudo à distância, com apenas alguns toques no celular.

Imagem: Reprodução

Na utilização, bastaram poucos segundos para desbloquear as portas remotamente — um recurso que mostrou sua utilidade já no primeiro dia.

Estávamos em um estacionamento subterrâneo de um shopping na zona sul de São Paulo quando percebemos que a chave do carro tinha ficado no bolso do passageiro, que já havia entrado no prédio. Em vez de voltar tudo para recuperar a chave, bastou um comando no celular para destravar o Nivus à distância e permitir o acesso ao porta-luvas.

Outro momento curioso aconteceu em meio à confusão de um estacionamento lotado. Estávamos em um pátio com centenas de carros e, mesmo lembrando aproximadamente a vaga onde deixamos o Nivus, a busca visual parecia impossível. Foi quando resolvemos testar uma das funções mais simples — e eficazes — do app: acionar a buzina e o pisca-alerta remotamente.

Com o comando ativado, o carro imediatamente chamou a atenção entre os demais veículos. Em poucos segundos, conseguimos localizá-lo, economizando tempo, estresse e algumas voltas desnecessárias em torno do local.

O modo manobrista na prática

Durante almoço em um restaurante com valet, aproveitamos a oportunidade para usar o modo manobrista, outro recurso disponível no app. Ao ativar a função, o carro impõe limites ao uso — impedindo que o motorista exceda determinada velocidade, percorra distâncias não autorizadas ou acesse configurações do sistema.

A ativação foi simples, e o relatório de uso posterior, detalhado: o app indicou exatamente quanto tempo o carro ficou ligado, quantos metros rodou e em que perímetro permaneceu.

Além do modo manobrista, recursos como controle de perímetro e restrição de horário também demonstram o potencial do sistema para contextos mais específicos. Pais de adolescentes, empresas com frota ou motoristas que compartilham o carro poderão, por exemplo, limitar os horários de uso e receber alertas caso o veículo saia de uma área predefinida.

Conectividade embarcada

Imagem: Daniel Neves/UOL

Outro diferencial é a nova geração do VW Play Connect, a central multimídia de 10,1 polegadas com internet embarcada e 15 aplicativos nativos, entre eles Spotify e Waze.

Com os dados oferecidos gratuitamente (3 GB/mês até junho de 2025), pudemos navegar, ouvir música e acompanhar o trânsito sem precisar conectar o smartphone ao sistema via cabo ou Bluetooth.

Além das funcionalidades voltadas ao condutor, a central multimídia oferece aplicativos com jogos voltados para crianças, que ajudam a entreter os mais novos durante os trajetos. São opções lúdicas e educativas que rodam diretamente na tela do carro, sem necessidade de parear celulares ou tablets.

No entanto, por segurança, esses e outros aplicativos de entretenimento só funcionam com o veículo totalmente parado, garantindo que a distração fique restrita aos momentos adequados.

Por fim, a função de gestão de saúde do carro, com mais de 90 possíveis alertas, mostrou-se uma aliada para quem gosta de estar no controle. Durante o teste, recebemos notificações sobre a pressão dos pneus e o nível de carga da bateria, além de relatórios rápidos sobre o funcionamento geral do veículo — tudo integrado ao aplicativo.