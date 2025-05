Bomba mata uma pessoa perto de clínica na Califórnia, e FBI classifica como "terrorismo"

Por Jasper Ward e Timothy Gardner

(Reuters) - Uma bomba explodiu perto de um centro de saúde reprodutiva em Palm Springs, Califórnia, no sábado, matando uma pessoa e ferindo pelo menos quatro, em um incidente que o FBI chamou de "ato intencional de terrorismo".

A pessoa morta estava perto de um veículo que havia sido explodido do lado de fora da clínica, operada pela American Reproductive Centers, disse Akil Davis, diretor assistente do escritório de campo do FBI em Los Angeles.

A bomba estava dentro ou perto de um carro estacionado do lado de fora da clínica quando explodiu, disse o prefeito Ron deHarte, de Palm Springs, cerca de 160 km a leste de Los Angeles.

"Não se engane, este é um ato intencional de terrorismo", disse Davis, acrescentando que o FBI determinará se foi um ato de "terrorismo internacional ou doméstico."

Davis não comentou sobre a relação - se houver - entre a vítima e a pessoa de interesse na investigação.