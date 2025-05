Após primeiro título, Splitter avalia trabalho como treinador do Paris Basketball

Competir em alto nível: esse é o foco de Tiago Splitter no comando do Paris Basketball. Mais do que isso, é uma mentalidade de quem sempre esteve acostumado a vencer quando era jogador, sendo o primeiro brasileiro campeão da NBA, a liga norte-americana de basquete, entre outros títulos conquistados na carreira.

Renan Tolentino, em Paris

Agora, em sua primeira temporada como treinador, ele almeja levar o time da capital francesa ao topo do basquete nacional e, quem sabe, da Europa em um futuro próximo.

"Existem dois campeonatos principais que a gente joga: a Euroliga e a Liga Francesa. Na liga Europeia a gente jogou muito bem. Acho que, com o segundo menor orçamento da Euroliga, chegamos a jogar play-offs competindo e surpreendendo no nosso primeiro ano. Então, isso tem um valor enorme, essa foi a grande façanha até agora da nossa temporada. E na Liga Francesa, a gente está ali, (alternando) em primeiro, segundo. Mas, faz parte, estamos competindo. Daqui a pouco vem play-offs. Então, ainda é cedo para dar uma análise da Liga Francesa", avaliou Splitter.

O brasileiro lidera a parte esportiva de um projeto relativamente recente, mas com metas bem maduras e ambiciosas. O Paris Basketball foi fundado em 2018 com o objetivo de "devolver à cidade uma posição de destaque na modalidade" e "se tornar uma referência do basquete na França e na Europa", como diz o próprio site do clube.

First trophy ever as a coach for @tiagosplitter ?? pic.twitter.com/TF1q3W166b ? Paris Basketball (@ParisBasketball) April 27, 2025

Com Tiago no comando, o Paris avançou à fase de play-offs da Euroliga, o campeonato continental, sendo eliminado nas quartas de final para o Fenerbahçe, da Turquia. Na liga nacional, a equipe figura nas primeiras posições, alternando a liderança com Mônaco e Lyon, e também se classificou para o mata-mata.

Esses resultados mostram que o trabalho de Splitter é consistente e, não por acaso, já rendeu frutos. No mês passado, a equipe venceu de forma inédita a Copa da França. Esse foi o primeiro título de Tiago como técnico. Apesar de reconhecer a conquista, o brasileiro espanta o comodismo e foca nos próximos objetivos.

"Tudo que a gente está jogando agora, a gente quer ganhar. A gente ganhou a Copa da França (...) obviamente estamos contentes com o resultado, mas agora estamos pensando na Liga Francesa", explica Tiago Splitter, técnico do Paris.

O reconhecimento também já veio individualmente. Durante a temporada regular da Euroliga, Tiago Splitter foi eleito o melhor técnico do primeiro turno. Pequenas conquistas que se somam a outras maiores de uma carreira vitoriosa, como recorda o brasileiro, elegendo os principais momentos de sua trajetória dentro do basquete.

"Bom, acho que dois são fáceis: ter jogado as Olimpíadas em Londres e ter sido campeão da NBA (em 2014, com o San Antonio Spurs), que foi um grande momento da minha carreira. (O terceiro) talvez como técnico, também participando das Olimpíadas aqui em Paris. São esses os três momentos do ápice da minha carreira", recorda o brasileiro.

Do garrafão para a beira da quadra

Acostumado a ajudar sua equipe dentro do garrafão quando era jogador, o ex-pivô de 2,11 metros aponta os principais desafios deste começo de carreira à beira da quadra.

"É bem diferente, apesar de ser o mesmo esporte. Agora eu tenho que tentar passar o que eu sei para os jogadores, ser um professor de basquete, mais do que estar na quadra, jogar e se divertir. Agora, tem um outro tipo de desafio pela frente. É o que eu sempre falo, eu gosto de competir. Mas antes, jogando, e agora ensinando os garotos a jogar basquete", explica o ex-atleta.

Entre os jogadores do elenco do Paris, o ala norte-americano Tyson Ward comprova a eficácia dos ensinamentos do professor Tiago Splitter e projeta um futuro promissor para ele.

"Ele é alguém em quem você pode confiar e apoiar até o fim, independente da circunstância. Ele é um cara inteligente, posso dizer que ele sabe lidar com os jogadores. Seu trabalho está funcionando. Acho que está mostrando isso este ano e vai continuar mostrando no futuro também", conclui Tyson.

Os play-offs do campeonato francês de basquete começam no dia 26 deste mês. Com a taça da Copa da França em mãos, Tiago Splitter e o Paris se concentram agora no título da liga, competindo em alto nível, jogo a jogo, como gosta o técnico brasileiro.