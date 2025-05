Três baleias jubarte são vistas no canal de São Sebastião e Ilhabela, em SP

Um grupo de três baleias jubarte foi avistado ontem no litoral paulista.

O que aconteceu

Três baleias jubarte foram flagradas cruzando o canal entre São Sebastião e Ilhabela. Os animais foram vistos durante a manhã, na tradicional rota de migração que a espécie faz pelo litoral brasileiro.

As baleias estão transitando pela região do litoral paulista pelo menos desde quinta-feira (15). Os animais registrados entre São Sebastião e Ilhabela ainda não haviam sido catalogadas, segundo o Projeto Baleia à Vista, que monitora o aparecimento de animais da espécie no estado e que confirmou a incidência dos três animais.

O fenômeno da migração faz com que as baleias jubarte apareçam no litoral brasileiro. Nesta época do ano os animais saem de regiões geladas, como a Antártica, e procuram regiões mais quentes para reprodução. Desta forma elas transitam pela costa brasileira até chegar na região de Abrolhos, na Bahia. A temporada reprodutiva das baleias ocorre de julho a novembro.

A aparição das jubartes chamou a atenção de moradores de São Sebastião e Ilhabela. Mauricio Amorim, que reside no litoral paulista, flagrou o exato momento em que um dos animais passeia pela costa.