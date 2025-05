Trump diz que falará com presidentes russo e ucraniano na segunda-feira

Por Tom Balmforth

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que falará com os presidentes da Rússia e da Ucrânia na segunda-feira, após conversas entre os dois lados, nas quais uma autoridade ucraniana disse que os negociadores de Moscou expressaram novas exigências antes que um cessar-fogo pudesse ser acordado.

Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse às agências de notícias russas que os preparativos estavam em andamento para uma conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e Trump.

As conversas na Turquia, na sexta-feira, foram a primeira vez que os lados mantiveram conversas face a face desde março de 2022, semanas após a invasão em grande escala da Rússia em seu vizinho menor.

Uma autoridade ucraniana de alto escalão familiarizada com o tema disse que os negociadores russos exigiram que a Ucrânia retirasse suas tropas de todas as regiões ucranianas reivindicadas por Moscou antes de concordar com um cessar-fogo.

Trump, escrevendo na rede Truth Social, disse que os temas da conversa serão "parar o 'banho de sangue', que está matando, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e comércio".

Ele disse que falaria depois com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e vários membros da Otan.

"Esperamos que seja um dia produtivo, que ocorra um cessar-fogo e que essa guerra muito violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine."

Trump se ofereceu para viajar à Turquia para as negociações enquanto estava no Golfo na semana passada se Putin também comparecesse, mas Putin enviou uma equipe de negociadores em seu lugar.