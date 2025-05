Tornados matam mais de 20 pessoas em estados do sul dos EUA

Ao menos 21 pessoas morreram, após tempestades e tornados atingirem os estados de Missouri e Kentucky, nos Estados Unidos, informam a imprensa norte-americana e autoridades locais.

O que aconteceu

Fortes tempestades provocaram tornados na sexta-feira (16). O jornal The New York Times afirmou que dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas de forma grave.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse na rede social X que pelo menos 14 pessoas morreram no estado. "Infelizmente, espera-se que esse número aumente à medida que recebermos mais informações", escreveu.

Moradores fazem buscas em meio aos estragos causados por tornado no Kentucky Imagem: Laurel County Fiscal Court / AFP

O tornado atingiu uma igreja e arrancou telhados de prédios no Kentucky. Parte das vítimas foi encontrada na região de Laurel, a cerca de 240 quilômetros de Louisville —cidade mais populosa do estado.

Ontem, o governador declarou estado de emergência "devido ao sistema climático perigoso" que estava se movendo no estado. Na manhã deste sábado (17), Beshear disse que 100.476 residências estavam sem energia.

Rua na cidade de St. Louis, no Missouri, ficou coberta de tijolos e escombros Imagem: Lawrence Bryant/Reuters

Pelo menos outras sete pessoas morreram no Missouri, segundo o jornal The Washington Post. A prefeita da cidade de Saint Louis, Cara Spencer, afirmou no X que "a perda de vidas e a destruição" que a cidade sofreu na tempestade "são horríveis".

Nossos socorristas e a comunidade estão se mobilizando de forma extraordinária para salvar vidas, ajudar os feridos, fornecer abrigo.

Cara Spencer

Casa desmoronou na cidade de St. Louis, no Missouri, após a passagem de tornado Imagem: Lawrence Bryant/Reuters

O governador do Missouri, Mike Kehoe, pediu, também na rede social, que as pessoas evitem áreas danificadas. O objetivo é que os socorristas possam ajudar as pessoas que precisam de assistência e para que as equipes de obras públicas possam limpar os escombros.

(Com AFP, The New York Times e Washington Post)

Tornado atinge carro em St. Louis, no Missouri Imagem: Lawrence Bryant/Reuters