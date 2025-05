Tempestades severas com tornados matam pelo menos 21 pessoas nos Estados Unidos

(Reuters) - Pelo menos 21 pessoas morreram em Kentucky e Missouri, nos Estados Unidos, quando fortes tempestades que geraram tornados atingiram os dois Estados, disseram as autoridades no sábado, e o número de mortos deve aumentar.

Em Kentucky, o governador Andy Beshear disse no início do sábado que pelo menos 14 pessoas morreram em seu Estado.

"Kentucky, estamos começando hoje com a dura notícia de que perdemos pelo menos 14 pessoas devido às tempestades da noite passada, mas, infelizmente, esse número deve aumentar à medida que recebermos mais informações", disse Beshear no sábado em um post na plataforma de mídia social X.

Pelo menos nove das mortes ocorreram no condado de Laurel, cerca de 150 milhas ao sul de Louisville, quando um tornado atingiu o local pouco antes da meia-noite de sábado, disse o xerife John Root em uma postagem na mídia social, descrevendo como "um evento de vítimas em massa".

Houve vários feridos graves, disse ele, e uma busca por sobreviventes estava em andamento.

Imagens aéreas postadas nas redes sociais mostraram cenas de destruição total no condado de Laurel, com blocos inteiros de casas reduzidos a estilhaços, e carros e caminhonetes deixados destruídos ou esmagados no rastro do tornado.