Rússia exigiu que Ucrânia retirasse suas tropas antes de cessar-fogo, diz fonte ucraniana

Por Tom Balmforth

ISTAMBUL (Reuters) - Autoridades russas em negociações de paz em Istambul exigiram que a Ucrânia retirasse suas tropas de todas as regiões ucranianas reivindicadas por Moscou antes de concordar com um cessar-fogo, disse à Reuters uma autoridade ucraniana familiarizada com as negociações.

O Kremlin se recusou a comentar sobre os termos que a Rússia apresentou na reunião de sexta-feira na Turquia - a primeira vez que os lados em guerra mantiveram conversas cara a cara desde março de 2022, semanas após a invasão em grande escala da Rússia.

As conversas duraram apenas uma hora e 40 minutos e resultaram em um acordo para a troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado. Os dois países não especificaram quando isso aconteceria.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy pediu no sábado sanções mais fortes contra Moscou depois que um drone russo matou nove passageiros de ônibus na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

"Foi um assassinato deliberado de civis", disse ele. "É preciso exercer pressão sobre a Rússia para que ela pare com as mortes. Sem sanções mais duras, sem uma pressão mais forte, a Rússia não buscará uma diplomacia real."

A Rússia, que nega ter civis como alvo, disse que atingiu um alvo militar em Sumy. Seu ministério da defesa disse que as tropas russas capturaram outro assentamento no leste da Ucrânia.

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou por telefone com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e saudou o "papel positivo" dos Estados Unidos em ajudar a garantir a retomada das negociações entre a Rússia e a Ucrânia.

"Lavrov confirmou a disposição de Moscou em continuar o trabalho conjunto com os pares norte-americanos nesse contexto", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

A Ucrânia e governos ocidentais, incluindo os EUA, exigiram que a Rússia concordasse com um cessar-fogo imediato e incondicional com duração de pelo menos 30 dias.