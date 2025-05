Rússia diz que Putin poderia se encontrar com Zelenskiy se determinados acordos fossem alcançados

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse neste sábado que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia se encontrar com o ucraniano Volodymyr Zelenskiy, mas somente se determinados acordos fossem alcançados.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não especificou quais acordos seriam necessários do ponto de vista da Rússia. Putin e Zelenskiy não se encontram desde dezembro de 2019.

O presidente Zelenskiy desafiou o líder do Kremlin a encontrá-lo na Turquia esta semana, mas Putin enviou uma equipe de assessores e funcionários para se encontrar com negociadores ucranianos na sexta-feira para as primeiras conversas bilaterais face a face desde março de 2022.

A Ucrânia disse que levantou a questão de uma reunião Putin-Zelenskiy nas negociações.

Peskov disse que a Rússia considera que tal reunião é possível, mas apenas como resultado do trabalho entre os dois lados para "alcançar certos resultados na forma de acordos".

Ele acrescentou: "Ao mesmo tempo, ao assinar os documentos que as delegações devem acordar, o principal e fundamental para nós é saber quem exatamente assinará esses documentos do lado ucraniano."

Peskov não entrou em detalhes sobre essa observação. Putin já havia contestado a legitimidade de Zelenskiy como presidente porque seu mandato eleito expirou no ano passado.

A Ucrânia, sob lei marcial enquanto se defende da Rússia, não definiu uma data para uma nova eleição.