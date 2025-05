Rússia condiciona novas negociações com a Ucrânia à troca de prisioneiros

O Kremlin declarou neste sábado que a continuação das negociações com a Ucrânia só será possível quando a troca de prisioneiros anunciada por ambas as partes na sexta-feira, após uma rodada inicial de negociações em Istambul, for concluída.

"O que resta a ser feito é o que as delegações concordaram ontem. É claro que, antes de tudo, é prosseguir com a troca de 1.000 prisioneiros por 1.000", destacou o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, após as negociações de sexta-feira.

