Queda de palmeira no Festival de Cinema de Cannes fere agente japonês

CANNES, FRANÇA (Reuters) - O agente de um ator do filme japonês "Brand New Landscape" foi ferido pela queda de uma palmeira no movimentado Croisette Boulevard do Festival de Cinema de Cannes na tarde deste sábado, de acordo com as autoridades locais e os organizadores do festival.

O homem ainda está no hospital e será examinado por um especialista, disseram os organizadores da chamada Quinzena dos Realizadores. Eles não informaram o nome do homem ferido nem o de seu cliente.

A equipe de imprensa do filme estrelado por Kodai Kurosaki, que estreou na sexta-feira, cancelou seus eventos.

A polícia bloqueou uma parte do calçadão à beira-mar para permitir que as autoridades removessem a árvore o mais rápido possível.

O festival na Riviera Francesa atrai entre 35.000 e 40.000 participantes anualmente, sem mencionar as milhares de pessoas que se aglomeram na avenida na esperança de ver as inúmeras celebridades.