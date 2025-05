Presidente do Irã diz que Trump fala de paz e ameaça ao mesmo tempo

(Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste sábado que o presidente dos EUA, Donald Trump, fala simultaneamente sobre paz e ameaças.

"Em qual devemos acreditar?", disse Pezeshkian em um evento naval em Teerã. "Por um lado, ele fala de paz e, por outro, ameaça com as ferramentas mais avançadas de assassinato em massa."

Teerã continuará com as negociações nucleares entre Irã e EUA, mas não tem medo de ameaças, segundo ele. "Não estamos buscando a guerra", disse.

Trump disse na sexta-feira que o Irã tinha uma proposta dos EUA sobre seu programa nuclear e sabe que precisa agir rapidamente para resolver uma disputa de décadas.

"Mais importante ainda, eles sabem que precisam agir rapidamente ou algo ruim, algo ruim vai acontecer", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One depois de partir dos Emirados Árabes Unidos na sexta-feira, de acordo com uma gravação de áudio.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em um post no X, disse que Teerã não havia recebido uma proposta dos EUA. "Não há cenário em que o Irã abandone seu direito duramente conquistado ao enriquecimento (de urânio) para fins pacíficos", disse ele.

Uma quarta rodada de negociações entre Irã e EUA terminou em Omã no último domingo. Uma nova rodada ainda não foi agendada.