Prefeituras do ABC Paulista fecham acordo para GCMs atuarem integradas

Um convênio firmado esta semana entre sete prefeituras do ABC Paulista autorizou que as GCMs (Guardas Civis Municipais) atuem de forma integrada nas cidades.

O que aconteceu

Na prática, os agentes poderão atuar em municípios diferentes daqueles a que estão vinculados. A GCM deve, segundo o consórcio, avisar previamente o secretário de Segurança Urbana do município sobre a operação ou qualquer atuação que deva ser realizada.

A capital paulista não faz parte do convênio, mas deve apoiar com treinamentos. O acordo foi assinado pelas prefeituras de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, juntas, as cidades somam uma população de aproximadamente 2,7 milhões de pessoas.

"O termo de cooperação também prevê a realização de operações conjuntas em áreas de divisas", afirma o consórcio. Além disso, as administrações municipais poderão compartilhar dados e informações para "atuação preventiva e repressiva", isso inclui vídeos e imagens dos sistemas de monitoramento.

As prefeituras também poderão compartilhar o plano e treinamento dos agentes municipais. "O objetivo é unir esforços entre as GCMs e as polícias Civil e Militar para redução dos índices criminais na região. Isso só será possível por meio deste termo de cooperação técnica que foi assinado, para que possamos entregar maior sensação de segurança à população do Grande ABC", disse o presidente do Consórcio ABC, Marcelo Lima (Podemos), que é prefeito de São Bernardo.

Prefeitos têm apostado na segurança pública, mesmo o tema sendo de maior atribuição do estado, que é responsável pelas polícias. Um dos movimentos feitos por diferentes gestões foi a tentativa de trocar o nome da GCM para Polícia Municipal. A decisão foi barrada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).