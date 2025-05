Prédio centenário no centro de SP terá novo destino; veja qual

A sede da Agência Central dos Correios em São Paulo, o tradicional e histórico Palácio dos Correios, localizado na Avenida São João, no Vale do Anhangabaú (centro), será usada pela Prefeitura da capital para o funcionamento do programa Smart Sampa, que realiza o monitoramento da cidade por meio de câmeras espalhadas pelas ruas e vias paulistanas.

A mudança foi firmada na quarta-feira, 14, após Prefeitura e Correios assinarem um termo de cessão de uso gratuito do espaço, cuja vigência será de 15 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

De acordo com os Correios, a cessão de forma gratuita do prédio "é vantajosa para ambas as instituições".

"A iniciativa viabilizará investimentos pela Prefeitura na preservação, a execução de obras de recuperação e melhorias no imóvel", disse o comunicado. E, pelo lado dos Correios, a empresa prevê uma economia de R$ 3,6 milhões/ano em manutenção predial.

Como o Estadão mostrou, segundo dados divulgados pelo Banco Central, os Correios registraram o maior déficit entre as estatais federais. Do saldo negativo total de R$ 8,07 bilhões entre as 20 estatais contabilizadas, R$ 3,2 bilhões foram dos Correios. Diante dos números negativos, foi criado um plano de reestruturação da estatal para torná-la lucrativa, que inclui corte de despesas.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma em nota que, ao formalizar o acordo de cessão do edifício dos Correios, será feita a "implantação no local do Programa Smart Sampa" e informa que o "espaço também vai abrigar a sede da secretaria".

Atualmente, o chamado "coração" do Smart Sampa está na Central de Monitoramento, localizada na Rua Quinze de Novembro, no centro histórico da capital. Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana fica na Rua da Consolação.

11 mil metros quadrados

O Palácio dos Correios, que completou 100 anos da sua inauguração em 2022 e é tombado desde 2012, inclui subsolo, mezanino, três andares para além do térreo e áreas descobertas. Ao todo, serão cerca de 11 mil metros quadrados de área cedida.

A Prefeitura de São Paulo já tinha anunciado o interesse em ocupar o espaço há dois anos. Na ocasião, em março de 2023, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a viajar para Brasília para cuidar das tratativas.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento elaborou, na época, um projeto, o SP24, que previa modernizar as estruturas do Palácio para incentivar, nas palavras da Prefeitura, "a ativação de imóveis ociosos e subutilizados na região central".