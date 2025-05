Polícia britânica acusa três iranianos em investigação de espionagem

LONDRES (Reuters) - Três homens iranianos compareceram a um tribunal em Londres neste sábado, acusados de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional, após uma grande investigação antiterrorista da polícia britânica.

Os três homens foram acusados de se envolverem em condutas que provavelmente auxiliariam um serviço de inteligência estrangeiro entre 14 de agosto de 2024 e 16 de fevereiro de 2025, disse a polícia, acrescentando que o Estado estrangeiro ao qual as acusações se referem é o Irã.

As acusações ocorrem em um momento de intenso escrutínio de supostas atividades apoiadas pelo Irã no Reino Unido.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, disse que o Reino Unido tomaria "medidas separadas" para abordar as questões sérias levantadas pelo caso dos três homens.

"O Irã deve ser responsabilizado por suas ações", disse ela em um comunicado. "Também devemos fortalecer nossos poderes para proteger nossa segurança nacional, pois não toleraremos ameaças estatais crescentes em nosso solo."

As acusações contra os três homens ocorrem depois que a polícia prendeu oito indivíduos, incluindo sete iranianos, no início de maio, em duas operações separadas que, segundo Cooper, foram algumas das maiores investigações do gênero nos últimos anos.

Os três homens - Mostafa Sepahvand, 39 anos, Farhad Javadi Manesh, 44 anos, e Shapoor Qalehali Khani Noori, 55 anos - foram mantidos sob custódia e comparecerão a uma audiência preliminar na corte criminal central em 6 de junho.