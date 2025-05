"Nouvelle Vague", um tributo a Godard, estreia na competição oficial do Festival de Cannes

No quinto dia do Festival de Cannes, três longas-metragens entram na disputa pela Palma de Ouro neste sábado (17). O mais aguardado deles é "Nouvelle Vague", que é um tributo a Jean-Luc Godard. A coprodução brasileira, "O Riso e a Faca", estreia na mostra Un Certain Regard (Um Certo Olhar), a segunda mais importante da seleção oficial do Festival de Cannes.

"Nouvelle Vague", é uma produção francesa dirigida pelo americano Richard Linklater. O filme faz uma homenagem a Jean-Luc Godard, morto em setembro de 2022, e ao movimento criado pelo cineasta francês na virada dos anos 1960.

O longa reconstitui as filmagens de "Acossado" em 1959, primeiro filme de Godard. O estilo narrativo e a estética de Linklater são inspirados pelo pai da Nouvelle Vague, movimento que revolucionou o cinema.

O filme foi rodado em Paris no primeiro semestre de 2024, na região da avenida Champs Elysées, imortalizado por Godard em o "Acossado". "Nouvelle Vague" é protagonizado por Guillaume Marbeck, no papel de Godard, Aubry Dullin, em Jean-Paul Belmondo, e pela amerciana Zoey Deutch, que interpreta Jean Seberg.

O longa estreia em Cannes, pouco antes da exibição, pela primeira vez, do roteiro de "Acossado", durante o Festival. As 72 páginas escritas em tinta azul e preta em 1959 por Godard, propriedade do produtor Georges de Beauregard e, posteriormente, de seus herdeiros, será exibido nos dias 19, 20 e 21 de maio pela Sotheby's, antes de ser leiloado em 4 de junho, em Paris.

Outras estreias

Além de "Nouvelle Vague", estreiam neste sábado em Cannes, "Renoir", da japonesa Chie Hayakawa, que conta a história de uma criança de onze anos, no final dos anos 1980, que cresce entre solidão, rituais estranhos e impulsos infantis.

"Die My love" (Morra meu amor) é realizado pela escocesa Lynne Ramsay. O resumo fornecido pela produção diz apenas que esta é uma história de um amor louco. A história é adaptada do romance homônimo da argentina Ariana Harwicz. O longa é protagonizado por Robert Pattinson e Jennifer Lawrence.

Ainda faltam ser exibidos 13 filmes da competição oficial. Os vencedores serão conhecidos em 24 de maio, último dia do Festival de Cannes. Entre os favoritos está "Sirât", do franco-espanhol Olivier Laxe.

Coprodução brasileira "O Riso e a Faca" na mostra Un Certain Regard

O longa "O Riso e a Faca" leva o mesmo nome de uma música homônima do cantor e compositor baiano Tom Zé. Dirigido pelo português Pedro Pinho, o filme é uma coprodução brasileira e traz no elenco o ator brasileiro Jonathan Guilherme. Ao todo, da produtora Tatiana Leite ao diretor de fotografia, Ivo Lopes Araújo, 31 profissionais brasileiros integram a equipe.

"O Riso e a Faca" foi rodado na Guiné-Bissau e no deserto da Mauritânia entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2024. Falado em português e criolo, o filme conta a história do engenheiro ambiental português que viaja à África Ocidental para trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva.

Esse é o segundo longa-metragem de ficção de Pedro Pinho e sua segunda participação em Cannes. Em 2017, "A Fábrica de Nada", foi selecionado na Quinzena de Cineastas de Cannes e ganhou o Prêmio FIPRESCI da Crítica Internacional.