Morre aos 31 anos rapper Werenoi, líder de vendas na França em 2023 e 2024

O rapper Werenoi, número 1 da França em vendas de álbuns em 2023 e 2024, morreu aos 31 anos, anunciou seu produtor neste sábado (17) na rede social X.

"Descanse em paz, irmão", escreveu o produtor, sob o pseudônimo Babs, confirmando uma notícia da imprensa de que o artista havia morrido no hospital devido a uma súbita piora de sua saúde.

Werenoi, o nome artístico de Jérémy Bana Owona, teve uma carreira meteórica e acabou sendo o artista com mais discos vendidos na França em 2023 e 2024, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Edição Fonográfica.

"O sucesso veio rapidamente, é verdade. Acho que isso se deve a muito trabalho. Passo a maior parte da minha vida no estúdio", disse em 2021 o cantor nascido em Camarões, que cresceu em Montreuil, um subúrbio a leste de Paris.

Os críticos aplaudiam seu talento, entre o rap agressivo e as melodias animadas, com ritmos cativantes e músicas cuidadosamente elaboradas.

Na sexta-feira, ele apareceu em um vídeo gravado e transmitido durante a cerimônia de premiação da Flammes em Paris, que reconhece os artistas de rap e seus estilos.

"Estou desapontado por não poder estar lá esta noite. Por causa de uma grande lesão. Mas isso é apenas um adiamento", disse o cantor, com um braço em uma tipoia. Ele havia recebido o prêmio Flamme Spotify de melhor álbum do ano por 'Pyramide 2', seu terceiro álbum, lançado em outubro.

O rapper SCH prestou homenagem a ele no Instagram, onde postou uma foto dele e uma pomba branca como legenda.

