Ministro diz que Reino Unido e EUA estão trabalhando por cessar-fogo e diálogo entre Índia e Paquistão

Por Charlotte Greenfield

ISLAMABAD (Reuters) - O Reino Unido está trabalhando com os Estados Unidos para garantir que o cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão perdure e que "medidas de construção de confiança" e diálogo ocorram, disse o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, neste sábado.

O Paquistão disse que o Reino Unido e outros países, além dos Estados Unidos, desempenharam um papel importante na redução do pior conflito em décadas entre os rivais sul-asiáticos que possuem armas nucleares, que eclodiu na semana passada. Um rápido esforço diplomático para intermediar o cessar-fogo foi bem-sucedido em 10 de maio, mas diplomatas e analistas dizem que ele continua frágil.

"Continuaremos a trabalhar com os Estados Unidos para garantir que tenhamos um cessar-fogo duradouro, para garantir que o diálogo esteja acontecendo e para trabalhar com o Paquistão e a Índia sobre como podemos chegar a medidas de confiança e de construção de confiança entre os dois lados", disse Lammy à Reuters em Islamabad, capital do Paquistão, no final de uma visita de dois dias.

O Paquistão e a Índia dispararam mísseis contra o território um do outro durante semanas de tensões após um ataque mortal a turistas na região contestada da Caxemira, que Nova Délhi atribui a Islamabad. O Paquistão nega envolvimento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse, após o cessar-fogo, que as negociações deveriam ocorrer em um local de um terceiro país, mas nenhuma data ou local para as negociações foi anunciado.