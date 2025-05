Militantes matam pelo menos 23 pessoas em ataque na Nigéria, segundo fontes de segurança

MAIDUGURI, NIGÉRIA (Reuters) - Pelo menos 23 fazendeiros e pescadores foram mortos e outros foram sequestrados por supostos militantes islâmicos no Estado de Borno, no nordeste da Nigéria, nesta semana, disseram fontes de segurança e moradores locais à Reuters.

A Nigéria vem lutando contra uma longa insurgência no nordeste do país, impulsionada principalmente pelo grupo armado islâmico Boko Haram e sua ramificação, a Província da África Ocidental do Estado Islâmico.

O último ataque aconteceu no vilarejo de Malam Karanti na manhã de quinta-feira, disseram as fontes de segurança e os moradores.

Um porta-voz do exército da Nigéria não respondeu às ligações telefônicas e mensagens de texto que solicitavam comentários.

Sani Auwal, morador local, disse por telefone que os militantes haviam reunido fazendeiros e pescadores perto do vilarejo e mataram 23 pessoas, muitas delas fazendeiros de feijão. Eles pouparam um homem idoso que, mais tarde, alertou a comunidade, disse ele.

Outro morador local, Usman Ali, disse que a comunidade tentou recuperar os corpos dos mortos, mas foi perseguida pelos militantes.