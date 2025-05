México suspende importações de aves do Brasil após caso de gripe aviária

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México anunciou neste sábado que está suspendendo as importações de produtos avícolas do Brasil depois que o país confirmou seu primeiro surto de gripe aviária em uma granja.

"Com o objetivo de proteger a indústria avícola nacional, o México está suspendendo temporariamente a importação de carne de frango, ovos férteis, aves vivas e outros produtos avícolas do Brasil como precaução", disse o Ministério da Agricultura do México em um comunicado.