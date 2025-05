Maranhão e Trem vencem últimos títulos estaduais masculinos de 2025

Os últimos campeões estaduais de futebol masculino brasileiro em 2025 foram, enfim, conhecidos. Na tarde de sábado (17), o Maranhão (foto) levantou a taça do Campeonato Maranhense pela 16ª vez, enquanto o Trem atingiu a conquista do décimo título do Campeonato Amapaense de sua história, sendo o quinto consecutivo.

O Maranhão disputou sua terceira final consecutiva de Estadual, após ser campeão em 2023, encerrando um jejum de uma década, e vice no ano passado para o Sampaio Corrêa. Campeão pela última vez em 2019 e único clube do interior a ter vencido o Maranhense mais de uma vez, o Imperatriz buscava seu quarto título.

Notícias relacionadas:

O empate sem gols na última quarta-feira (14), no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA), obrigava as equipes a vencerem no tempo normal no Castelão, em São Luís, para assegurar a conquista sem depender dos pênaltis. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Ryan abriu o marcador para o Maranhão.

Na etapa final, aos nove, o também atacante Mikeias ampliou para o Bode Gregório (apelido do clube quadricolor), fazendo 2 a 0 e garantindo o título para a equipe da capital, a terceira maior campeã do Estado, atrás somente de Sampaio (37) e Moto Club (26).

Amapá

Pouco mais de mil quilômetros distante dali, em Macapá, o Trem foi a campo no Zerão, diante do Oratório, com a vantagem de ter ganhado o jogo de ida da final, no mesmo estádio, uma semana antes, por 1 a 0. No reencontro, as equipes empataram por 1 a 1, com o atacante Aleílson fazendo o gol da Locomotiva. A igualdade foi suficiente para o pentacampeonato estadual, sendo o segundo título consecutivo contra o mesmo rival.

Com dez títulos, o Trem se igualou ao Ypiranga como terceiro maior campeão amapaense. O Macapá, com 16 títulos, sendo o último em 1991, lidera a estatística, seguido pelo Amapá, com 11 taças, mas que está licenciado há dez anos.

Confira, abaixo, todos os campeões estaduais masculinos de 2025

Acre - Independência

Alagoas - CRB

Amazonas - Amazonas

Amapá - Trem

Bahia - Bahia

Ceará - Ceará

Distrito Federal - Gama

Espírito Santo - Rio Branco-ES

Goiás - Vila Nova

Maranhão - Maranhão

Mato Grosso - Primavera

Mato Grosso do Sul - Operário-MS

Minas Gerais - Atlético-MG

Pará - Remo

Paraíba - Sousa

Paraná - Operário-PR

Pernambuco - Sport

Piauí - Piauí

Rio de Janeiro - Flamengo

Rio Grande do Norte - América-RN

Rio Grande do Sul - Internacional

Rondônia - Gazin Porto Velho

Roraima - Grêmio Sampaio

Santa Catarina - Avaí

São Paulo - Corinthians

Sergipe - Confiança

Tocantins - União Araguainense