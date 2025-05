Leão XIV e Trump: questões de 'imigração e ajuda internacional' podem gerar confronto

Pouco mais de uma semana após a escolha do novo líder da Igreja Católica, a imprensa semanal francesa repercute o início do pontificado do norte-americano naturalizado peruano, Robert Francis Prevost, de 69 anos, diante das tensões globais como conflitos, crises e guerra comercial. As revistas apontam para uma disputa entre dois compatriotas: papa Leão XIV e Donald Trump, principalmente nas questões migratórias e de ajudas internacionais. Como um papa "peruano-americano pode influenciar os desafios contemporâneos?", pergunta a revista Le Point.

Segundo a Le Point, os desafios de Leão XIV, "o papa do novo mundo", incluem "conflitos, crise migratória e inteligência artificial", além de um esperado "confronto" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que com suas políticas internas, cortes de ajudas internacionais e sua guerra comercial, vem gerando impactos na geopolítica e na economia global, como destaca a revista L'Express.

O primeiro papa nascido nos Estados Unidos tem uma forte conexão com a América do Sul, por ter sido missionário no Peru. Em seu primeiro discurso ao ser eleito, no último dia 8 de maio, no segundo dia do conclave, ele chegou a falar em espanhol, além do italiano e latim, mas não usou o inglês, sua língua materna.

Por esses e outros motivos, o religioso da ordem agostiniana tem sido constantemente evidenciado como "o menos americano dos americanos. Ou o mais latino dos norte-americanos".

A edição desta semana da L'Express, acredita que o "simbolismo é forte, pois o conclave buscava um pastor 'de quem a Igreja e a humanidade precisam neste momento difícil, complexo e atormentado da história'". Momento este que, segundo a revista, foi agravado justamente por outro norte-americano, o magnata Donald Trump, em sua "presidência errática".

Após a fumaça branca e o anúncio da escolha do novo pontífice, Trump reagiu imediatamente ao nome do cardeal americano Robert Francis Prevost: "Que emoção e que grande honra para o nosso país", escreveu o residente da Casa Branca, dizendo-se "impaciente" para conhecer o papa de Chicago.

Contudo, a revista destaca que a colaboração entre o líder da maior economia do mundo e o Sumo Pontífice, filho de pai franco-italiano e mãe de ascendência espanhola, pode não acontecer rapidamente. "Se o papa e o presidente dos Estados Unidos compartilham a mesma nacionalidade, é provável entrarem em conflito na questão dos imigrantes e da ajuda internacional".

Leão XIV discorda de líderes políticos dos EUA

L'Express relembra que Robert Francis Prevost compartilha muitas das convicções de seu antecessor papa Francisco, particularmente no que diz respeito à proteção ambiental e ao cuidado com os marginalizados, mas acima de tudo no que diz respeito à defesa dos imigrantes. Seus primeiros confrontos com o governo republicano ocorreram nas redes sociais.

Em 2017, quando Donald Trump iniciou seu primeiro mandato, o futuro papa chegou a condenar a política de imigração de Trump. Mas foi com o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, que a oposição de Leão XIV foi mais clara. Em 3 de fevereiro, quando ainda era cardeal, ele retransmitiu na rede X um artigo publicado no site National Catholic Reporter, com o título explícito: "J. D. Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros". Discordando da interpretação do vice de Trump sobre um conceito da tradição católica usado por ele em uma entrevista na qual justificou a ideologia America First ("América em primeiro lugar") defendida por Donald Trump.

A diplomacia do Vaticano pode alimentar ainda mais desentendimentos sobre as questões das guerras. Em particular o conflito Israel-Hamas em Gaza, no qual Trump é aliado de Israel, e sobre o qual Leão XIV foi rápido em denunciar preocupações já em sua primeira oração dominical como papa dia 11 de maio. Na ocasião, ele ainda pediu "uma paz genuína, justa e duradoura" entre Kiev e Moscou.

Aparentemente, a nacionalidade e a língua comuns "não aproximarão Trump e o pontífice" tão facilmente, conclui a L'Express.