Kim Jong Un, da Coreia do Norte, supervisiona exercícios aéreos e pede preparação mais intensa para guerra

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou exercícios da força aérea do país e ressaltou a necessidade de uma intensificação na preparação para a guerra, informou a mídia estatal no sábado.

Kim, que inspecionou os exercícios de combate antiaéreo e de ataque aéreo da 1ª Divisão Aérea da Coreia do Norte na quinta-feira, pediu que "todas as unidades de todas as forças armadas" realizassem "um avanço na preparação para a guerra", informou a KCNA.

As imagens dos exercícios na TV estatal norte-coreana mostraram um jato MiG-29 lançando um míssil, que parecia ser uma versão norte-coreana de um míssil de médio a longo alcance desenvolvido pela Rússia, disse Hong Min, analista da Coreia do Norte no Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

Até agora, neste mês, Kim supervisionou um teste de míssil, inspecionou fábricas de tanques e munições, fez uma rara visita à embaixada russa em Pyongyang, reafirmando a aliança do país com a Rússia, e supervisionou exercícios de disparo de tanques e treinamento de unidades de operações especiais.