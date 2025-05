Em Bagdá, no Iraque, secretário-geral da ONU rejeitou deslocamento forçado de palestinos e disse que nada pode justificar o ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel; ele também citou crises no Iêmen, na Líbia, no Líbano, na Síria, no Sudão e na Somália.

