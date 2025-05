Governo de Minas Gerais determina descarte de 450 toneladas de ovos trazidos do RS

BRASÍLIA (Reuters) - Minas Gerais determinou, como medida preventiva, o descarte de 450 toneladas de ovos fecundados provenientes da região do Rio Grande do Sul onde houve detecção de caso de gripe aviária, informou o governo estadual neste sábado.

“A iniciativa mostrou-se necessária para manter o controle sanitário, seguindo planos prévios para possíveis ocorrências do tipo, garantindo contenção e erradicação da doença e a manutenção da capacidade produtiva”, disse em nota.

Na sexta-feira, o Brasil detectou pela primeira vez o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial, levando a restrições por parte de importadores, incluindo a China. O foco foi registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o governo de Minas, os descartes dizem respeito a ovos que se encontram na região centro-oeste do Estado.