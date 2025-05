Chuvas na Argentina provocam a evacuação de mais de 3 mil pessoas

Mais de três mil pessoas foram evacuadas de suas casas na Argentina devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem a província de Buenos Aires há mais de 24 horas, segundo as autoridades locais.

O que aconteceu

A tempestade afeta principalmente a região da província de Buenos Aires. A capital argentina e sua área metropolitana, que abriga cerca de 15 milhões de habitantes, por exemplo, ficaram com ruas inundadas e acesso interrompido.

Cerca de três mil pessoas foram evacuadas. As informações são do último boletim da província de Buenos Aires, emitido na noite de hoje.

Algumas das localidades mais atingidas são Campana e Zárate, localizadas a cerca de 80 km da capital do país. Lá, a chuva tem caído quase continuamente desde a manhã de sexta-feira e centenas de pessoas tiveram que abandonar suas casas.

"Está chovendo muito forte desde o meio-dia de ontem (sexta-feira)", disse o prefeito de Zárate, Marcelo Matzkin, ao canal de televisão TN. Ele disse que foram excedidos "330 milímetros" de chuva acumulada, um número muito maior do que o normal para a região nessa época do ano.

Em Zarate, pouco mais de 200 pessoas foram levadas para clubes e centros esportivos. O prefeito disse que acredita que muitas outras ainda precisarão ser transferidas.

O transbordamento de diferentes rios e córregos causou "água abundante na pista" em pelo menos sete rodovias e estradas, informou o governo da província. Entre as rodovias bloqueadas estava a Rota Nacional 9, uma das mais importantes da Argentina, que vai da capital até a fronteira com a Bolívia e passa por Zárate e Campana, onde vários caminhões e pelo menos dois ônibus ficaram bloqueados.

Os passageiros passaram a noite inteira esperando por ajuda. "Estamos sob um fluxo terrível de água, com 44 passageiros a bordo", disse à TN Daniel, o motorista de um ônibus que ficou preso à meia-noite, sem ter como seguir em frente. "Temos 10 centímetros de água em nosso interior (...) isso é um mar", lamentou o motorista.

Segundo a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, as chuvas ainda serão fortes nas primeiras horas da manhã de domingo. A tempestade ocorre dois meses e meio após as trágicas inundações de 7 de março em Bahía Blanca, 600 km ao sul de Buenos Aires, que mataram 18 pessoas e causaram danos materiais no valor de 400 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais na cotação atual).

* Com informações da AFP.