Fala de Janja cria clima de tensão no Planalto e ministros acusam traições

A crise gerada após uma suposta gafe da primeira-dama Janja da Silva durante viagem à China nesta semana fez o clima pesar no Palácio do Planalto e pode atrapalhar o andamento do governo.

O que aconteceu

O vazamento do episódio para a imprensa deixou o presidente Lula irritadíssimo, segundo pessoas próximas. Ele questionou os ministros que participaram do jantar em que Janja teria questionado o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o TikTok ainda em Pequim e feito uma cobrança mais incisiva no voo de volta.

Uma caça às bruxas completa foi instalada, segundo pessoas que frequentam o Planalto, e a crise escalou. Mais do que vazar a fala, se expôs quem poderia ter sido a fonte da informação: a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo revelou que poderia ter sido o ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Não só Lula segue nervoso com a história como ministros —que já não eram tão próximos assim— passaram a questionar colegas. Segundo servidores, alguns deles prometeram deixar o governo se fossem destratados publicamente por "algo que não fizeram".

Clima cada vez mais tenso

Já não importa mais se a fala gerou constrangimento no momento ou não, dizem auxiliares. Em coletiva ainda na China, Lula negou a gafe da esposa e mandou um recado claro aos ministros, sem esconder o mal-estar: "Se o ministro estivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair [da reunião]".

Mas as rusgas ficaram e podem atrapalhar o andamento do governo. O entrosamento entre alguns ministérios já era "protocolar", segundo servidores dessas pastas, indicando um relacionamento estritamente profissional, mas agora está beirando o racha. Ministros têm falado a seus subordinados que não querem nem ver certos colegas por uns dias.

Lula tampouco deixou a história passar ilesa. Diz-se no Planalto que a esposa é o único assunto que o presidente não deixa os outros darem palpite e que costuma responder como fala à imprensa: ela é livre para tratar do que interessar —mesmo em casos como a polêmica com Elon Musk no G20.

A ordem agora é silêncio. Os membros do governo foram instruídos pelo ministro Sidônio Palmeira, da Secom (Secretaria de Comunicação), a deixar a história esfriar. Sob o argumento do publicitário, quanto mais se tratar nela, mesmo que seja para comprovar inocência, só fará com que ela se prolongue.

Rui Costa está chateado, segundo auxiliares. Oficialmente, o ministro não comenta o assunto, mas pessoas próximas dizem que ele considerou o caso como uma "deslealdade" vinda de fogo amigo —membros do gabinete também dizem saber quem teria colocado seu nome na fogueira, mas se recusam a revelar.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ex-palaciano também presente no jantar, também foi questionado. Ele recusou categoricamente qualquer envolvimento com o vazamento, mas, ainda segundo auxiliares, também voltou com um "clima esquisito" da viagem.

No fim, lamentam governistas, a polêmica chamou mais atenção do que qualquer outro aspecto da ida à China. Seja pelos argumentos de membros do governo que criticam o jeito da primeira-dama ou pelos dos que a defendem, petistas, auxiliares e parlamentares dizem que o clima, que já não é bom há muito tempo no Palácio, está ainda pior.